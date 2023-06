Marie-Rose is eerste West-Vlaamse laureaat op BK Vinkenzang

Het 63ste Belgisch kampioenschap vinkenzetting langsheen de Diksmuidebaan in Ichtegem en Koekelare en georganiseerd door vinkenmaatschappij De Boomgaardvink Kortemark, zit erop. Een uur lang lieten 646 vinken hun beste ‘suskewiets’ horen. De vink ‘Killer’ van Noel Verzele uit Oost-Vlaanderen won met 1.027 liedjes. Eerste West-Vlaming was Marie-Rose Houtekier uit Poelkapelle die vierde werd met vink Josue (835 liedjes).

De nieuwe Belgische kampioen is Noel Verze Nazareth. Zijn vink ‘Killer’ zong in exact één uur liefst 1.027 liedjes, wat zijn baasje niet alleen de Belgische titel opleverde, maar ook de titel van Provinciaal kampioen van Oost-Vlaanderen.

Eerste West-Vlaming werd Marie-Rose Houtekier uit Poelkapelle met vogel ‘Josue’. Hij toverde 835 prachtige suskewiets uit zijn bek en eindigde daarmee op de vierde stek. Plaats vijf was voor Meulebekenaar Dominique Vanstaen met vogel Rudy met 801 liedjes. Op de zesde stek eindigde vogel Ricardo met 800 liedjes, goed om zijn baasje Aurelie De Meyer uit Lotenhulle tot jeugdkampioen te bombarderen.

646 vinkenliefhebbers

Stilte primeerde vanmorgen langsheen de Diksmuidebaan in Ichtegem en Koekelare, want de ‘suskewiet’ van de vink moest goed gehoord kunnen worden. Organisator De Boomgaardvink Kortemark is tevreden met de opkomst.

Maar liefst 646 vinkenliefhebbers tekenden present op het Belgisch en de Provinciale Kampioenschappen. “De vinkensport is niet dood”, stelde voorzitter Dominique Baert tijdens zijn openingstoespraak in OC De Kouter. “Vinkeniers hebben vandaag bij de slag om Kortemark met 646 vinkenliefhebbers een vuist gemaakt.”

“Wat bewijst dat de vinkensport recht heeft op een volwaardig bestaan en niet als boosdoener beschouwd moet worden. Wij als vogelhouders hebben de steun van onze politici nodig, daarom zullen wij hen naar aanleiding van de komende verkiezingen, via ‘Nofon’ wat staat voor Nationale Ornithologische Federatie en Fédération Ornithologique Nationale, een boodschappenlijstje overhandigen.”

Tevreden over organisatie

“In 2020 en 2021 werd het kampioenschap wegens corona al eens uitgesteld, dus wij hielden ons hart vast, want zo’n organisatie op poten zetten, vergt enorm veel werk en zet toch enige druk op de schouders van de bestuursleden van de organiserende club en de vele medewerkers nodig om alles vlot te laten verlopen”, zegt AVIBO-bestuurslid en voorzitter van de Boomgaardvink Dominique Baert die tevreden kan terugkijken op deze editie.

Van vader op zoon

Ook Belgisch kampioen Noel Verzele kan tevreden terugblikken. Zijn vogel ‘Killer’ heeft zijn naam niet gestolen want deze topvink is een echte killer. “Hij scoort altijd heel goed”, vertelt Noel trots. “Wij zijn deze morgen om 7 uur van huis vertrokken met drie vinken en ze hebben het alle drie goed gedaan. Ik ben heel blij met deze overwinning en met het resultaat van mijn twee andere vinken.”

“Winneto, die lang aan de leiding stond vanmorgen, maar op het laatst is stilgevallen, eindigde mooi derde en mijn derde vogel Skoebidoe, ingeschreven op naam van mijn echtgenote, scoort met 551 liedjes toch nog een mooie 92ste plaats. Daarnaast ben ik ook provinciaal kampioen van Oost-Vlaanderen, dus mijn dag, zelfs mijn jaar kan niet meer stuk.”

“Vinken zetten is al meer dan 50 jaar een deel van mijn leven”, geeft Noel ons mee. “Ik ging vroeger mee met mijn vader en zo is mijn liefde voor de vinkensport ontstaan. Kweken is mijn dada, ik heb zo’n 100-tal vinken die ik dagelijks verzorg en met liefde behandel. Praktisch al mijn vrije tijd gaat naar mijn vinken. Gelukkig is mijn vrouw Magda even zot van vinken als ik (lacht).”

Eerste vrouwelijke laureate

Marie-Rose Houtekier uit Poelkapelle werd dit jaar vierde. Haar Josue zong 835 liedjes. Maar ze gunt Noel en de twee anderen die voor haar eindigden hun succes. “In 2019 was mijn man, Luc Fieuw, met dezelfde vogel al Belgisch kampioen met 933 liedjes. En toen heeft hij Josue op mijn naam gezet.”

Marie-Rose is nu wel geen kampioen, maar wel vrouwelijk laureate. Een mooie titel, al blijft vinkenzetten voornamelijk een mannelijke aangelegenheid. “Ja, dat klopt”, glimlacht Marie-Rose. “Ik ben daarin gegroeid en kan best mijn mannetje staan.”

Marie-Rose verzorgt Josue goed. En ze praat ermee. “Het is een heel tamme vogel. Ik ga nooit bij hem langs zonder er een gesprekje mee te voeren. Ik heb er altijd een lief woordje voor over. Zo kennen we elkaar en komen we goed overeen”, besluit Marie-Rose terecht trots.

“Vinkensport leeft”

“Ik denk te mogen zeggen dat vooral hier in West-Vlaanderen de vinkensport leeft en een topsport blijft. Niet alleen omdat het veel mensen samenbrengt, maar ook omdat het een oude cultuur is, een volkscultuur die hoe dan ook moet gehandhaafd worden”, besluit voorzitter Dominique Baert. Hij geeft nog mee dat er deze morgen maar liefst zestien vogels meer dan 700 liedjes produceerden. “Toch wel straf want de liefhebbers moeten het vandaag hebben van kweekvogels. Vinken vangen in de natuur en ze dan het correcte liedje aanleren, mag allang niet meer. ”

Dominique Baert vindt het jammer maar begrijpt het wel dat jongeren de weg naar de vinkensport niet meer vinden. “De jeugd haakt af want ze hebben andere prioriteiten en het aanbod is ook honderden keren groter dan vroeger. Maar we blijven in onze geliefkoosde sport geloven en kijken nu al uit naar het 64ste Nationaal Kampioenschap dat volgend jaar plaatsvindt in Oudenaarde.

Uitslag

We geven hierbij ook nog graag de uitslag mee van de eerste 15 geklasseerden: 1. Killer (1.027 liedjes) van Noel Verzele uit Nazareth, 2. Bicky (911) van Steven De Poorter uit Ursel, 3. Winneto (872) van Noel Verzele uit Nazareth, 4. Josue (835) liedjes Marie-Rose Houtekier Poelkapelle, 5. Rudy (801) van Dominique Vanstaen uit Meulebeke, 6. Ricardo (800) van Aurelie De Meyer uit Lotenhulle, 7. Felix (778) van Filip Devos uit Roeselare, 8. Celeste (763) van Yves Herman uit Izegem, 9. Mentor (752) van Rik Tanghe uit Ichtegem, 10. Dinky (750) van Franck Cool uit Eernegem, 11. Rene (744) van Bart Van Laer uit Affligem, 12. Evra (741) liedjes van Gino Gardin uit Kortemark, 13. Piston (739) van Raphael Decock uit Lichtervelde, 14. Taliban (738) van Caroline Marfo uit Wevelgem en 15. Benjamin (716) van Dirk Verkinderen uit Meulebeke. (EV)