Margo en Lori starten met dansschool Rigo Dance Studio: “Dansen moet leuk zijn”

Margo Deramouth (22) en Lori Sonck (27) uit Reninge stampten samen Rigo Dance Studio uit de grond. “We hopen dat we kunnen groeien als dansschool”, zegt het duo.

Lori Sonck is afkomstig uit Ninove waar ze tien jaar lesgever en vijf jaar bestuurslid was binnen de dansvereniging Love 2 Dance in Sint-Maria-Lierde. “Ik gaf daar dansles aan kleuters, kinderen van de lagere school, tieners en volwassenen op zowel recreatief als competitief niveau”, zegt Lori, die leerkracht is in het Annuntiata-instituut in Veurne “Maar omdat ik in Reninge kwam wonen, werd de afstand te groot en ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging dichterbij.”

Margo Deramouth, een goede vriendin van Lori met eveneens een passie voor dansen, sprong mee op de kar en Rigo Dance Studio was geboren. De naam is een samenstelling van hun voornamen. “Rigo deed ons meteen denken aan dansen en bewegen”, zegt Margo, pas afgestudeerd als master in de handelswetenschappen en tewerkgesteld als inhouse hr bij Start People Ieper.

Fusion

Kleuters en kinderen van de lagere school zijn momenteel de doelgroep. “Ze mogen ontspanning, plezier, ontdekking, ontwikkeling en een grote dosis energie verwachten”, zegt het dansduo. “We kozen ervoor om een breed gamma aan dansstijlen aan te bieden zoals hiphop, ragga, afro en disco zodat ze kunnen ontdekken wat ze echt leuk vinden. Dit resulteerde in de dansstijl fusion. Op basis van de interesses van de kinderen krijgen de danslessen vorm. Het welzijn en plezier van de dansers staat centraal. Daarom vinden we het ook belangrijk dat nieuwe dansers eerst eens een kijkje komen nemen en een gratis proefles volgen.”

Groeien

“We hopen dat we kunnen groeien als dansschool en dat we veel nieuwe mensen mogen leren kennen en entertainen”, besluiten Lori en Margo. “In de toekomst zouden we graag na elke lessenreeks een showmoment organiseren waar de kinderen kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Daarnaast hopen we dat we evenementen, gekoppeld aan dans, op het getouw kunnen zetten waar de hele buurt aan kan deelnemen. We staan ook open voor danskampen en lessen voor tieners en volwassenen. Maar we pakken het stap voor stap aan, rekening houdend met de feedback die we krijgen.”