Marcel Skateshop organiseert eerste skateboardcontest in Poperinge: “Een groot succes”

Marcel Skateshop organiseerde afgelopen weekend zijn eerste skatecontest op het skatepark van Poperinge. De wedstrijd kon rekenen op 30 deelnemers en een 200-tal toeschouwers.

“Ondanks de regen in de ochtend, klaarde het op en konden meer dan 30 deelnemers het beste van zichzelf tonen. Een 200-tal toeschouwers, jong en oud, genoten van de vaardigheden en trucs die de deelnemers lieten zien, en van de sfeer en muziek op het evenement”, klinkt het bij Cas Haeyaert, Viktor Fiey, Karel Vandenbroucke en Michiel Fiey. Het viertal is samen eigenaar van Marcel Skateshop.

Marcel Skateshop is een lokale skateshop die alles biedt voor skateboarders: skateboardmateriaal, kledij. Ze organiseren ook evenementen en gratis skateboardlessen om de lokale skategemeenschap te ondersteunen en samen te brengen.

Spannende competitie

“De 30 deelnemers streden om zeer mooie prijzen, waaronder cash geld, skateboards, kledij en accessoires. Het niveau van de deelnemers was indrukwekkend en er werd hard gestreden voor de eerste plaats. Na een spannende competitie bestaande uit een voorronde en finale in twee categorieën, -16 en +16 jaar, gingen de winnaars naar huis met prachtige prijzen.”

In de categorie -16 jaar was de derde plaats voor Jurre Paelinck uit Poperinge en de tweede plaats voor Damon Roel uit Dranouter. De eerste plaats was weggelegd voor Poperingenaar Jules Parrein. Bij de +16-jarigen was de derde plaats voor Leopold Rafin uit Rijsel en de tweede plaats voor Kenny Werner uit Poperinge. De eerste plaats was voor Xander Schillebeeckx uit Roeselare.

“Marcel Skateshop is enorm tevreden over het succes van de skateboardcontest. We willen alle deelnemers, toeschouwers en sponsors die deze dag mogelijk hebben gemaakt bedanken. We kijken uit naar de volgende editie van de skateboardcontest en nodigen alle skateboarders uit om deel te nemen.”