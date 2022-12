Marc Christiaens en Leentje Stevens steken zo’n 10.000 lichtjes aan: “Gezelligheid mag iets kosten, hé”

“Of dat in deze dure energietijden niet veel geld kost, al die lichtjes? Het is ledverlichting. Dat valt dus wel mee. En trouwens, gezelligheid mag iets kosten.” Marc Christiaens en Leentje Stevens zijn de bewoners van het meest indrukwekkend verlichte huis van Sijsele.

Het springt bepaald in het oog, voor wie langs de Bruggesteenweg van en naar Sijsele rijdt, het huis van Marc Christiaens en Leentje Stevens. Marc is de oprichter en eigenaar van hotel De Castillion in Brugge. De dagelijkse leiding daarvan is nu in handen van zijn dochter en schoonzoon, terwijl Marc en Leentje de B&B Riche Terre naast hun huis runnen.

Engeland

“We wonen hier nu eenentwintig jaar en hebben de woning bewust in een Engelse, romantisch-landelijke stijl – met onder meer een rieten dak – laten bouwen”, vertelt Marc. “En wie Engeland zegt, zegt ook kerst en kerstdecoratie. In Engeland, en heel Groot-Brittannië eigenlijk, is het kerstgebeuren nog veel belangrijker dan bij ons. Wij houden zelf ook erg van die gezellige periode van het jaar, en van alles wat daarbij hoort. Bijvoorbeeld kerstverlichting.”

En zo kunnen de Sijselenaars en passanten nu al meer dan twintig jaar genieten van rijkelijke en sfeervolle straatverlichting op een steenworp van het dorpscentrum. “We beginnen die verlichting ieder jaar op te bouwen rond half november. Ook mijn broer en schoonzus helpen dan meer dan een handje mee. Ieder jaar moet er toch wel iets vervangen worden dat defect is, en we brengen ook graag eens wat wijzigingen aan”, gaat Marc verder. “We kennen de gespecialiseerde zaken voor kerstdecoratie en in het bijzonder kerstverlichting dus goed.”

Bij de slager

“Uit hoeveel lichtjes onze lichtinstallatie precies bestaat, is moeilijk te zeggen, maar ik schat dat het er toch gemakkelijk zo’n tienduizend zijn. We doen het voor onszelf omdat we het mooi vinden, maar ook voor de mensen die in onze B&B hiernaast verblijven. En voor de mensen die hier in de buurt wonen, werken of op bezoek komen is het ook leuk. Ze zien het intussen als een jaarlijkse terugkerende attractie, en we worden er bij de slager of de bakker over aangesproken.”

“Of dat in deze dure energietijden niet veel geld kost, al die lichtjes? Dat valt nog wel mee… Onlangs stond er hier wel een wat oudere man te kijken die me zei: ‘Hier is het duidelijk geen crisis.’ (lacht) Maar serieus, de installatie bestaat volledig uit ledverlichting; die kost blijft dus wel beperkt, hoor. En trouwens, wat gezelligheid en warmte – ook binnen in huis, met mooie decoratie – mag voor ons best wel iets kosten.”

