Maldegem Cycling Team fietst het hele jaar door

Dit weekend schiet het nieuwe wielerseizoen op de weg echt uit de startblokken. Maldegem Cycling Team, dat vandaag bestaat uit 100 fietsende leden, beleefde vorig weekend al hun openingsrit.

“Vorige week zaterdag stond onze ‘Preclassic’ op het programma”, vertelt voorzitter Wouter Van den Bossche (37) enthousiast. “Samen met WTC ’t Voske en AWT De Filosoof reden we van Maldegem naar Nokere Berg en terug. We waren in totaal met 45 deelnemers. Een dag later, op zondag, verzamelden we met heel ons wielerteam voor onze openingsrit, waarbij we in ons lokaal ‘Meos bij Eric & Linda’ genoten van een lekker ontbijt.”

Fakkel overnemen

“Echt wel aangenaam om weer zorgeloos van onze hobby te kunnen genieten, want de voorbije twee jaar moesten we door de gekende reden heel wat van onze activiteiten annuleren. Bovendien was het als wielervereniging niet evident om ons heel de tijd aan de steeds veranderende regels te houden”, aldus Wouter. Hij nam als voorzitter vlak voordat de pandemie uitbrak de fakkel over van Bavo Van Houcke. “Bavo heeft onze wielervereniging tien jaar lang met veel passie geleid. We overhandigden hem daarvoor vorig weekend een leuke attentie. Door zijn professionele activiteiten doet hij nu een stapje terug, maar hij blijft wel lid.”

Als wielervereniging ligt Maldegem Cycling Team nooit stil, zowel ’s zomers als ’s winters zoeft #MCT langs Meetjeslandse wegen. “Vandaag telt onze wielerclub 100 fietsende leden”, gaat Wouter verder. “Drie keer per week wordt er gereden: op woensdag om 19 uur, op zaterdag om 9 of om 13 uur en op zondag om 9 uur. Van onze 100 leden zijn er 10 à 15 renners die deelnemen aan wielerwedstrijden. Om iedereen de kans te geven om op een aangename manier van zijn of haar hobby te kunnen genieten, rijden we in een A-, B-, of C-ploeg. We zijn immers van mening dat iedereen zich goed moet voelen in onze wielervereniging”, benadrukt de voorzitter.

Kuurne-Brussel-Kuurne

De dag voordat de eliterenners over het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag 27 februari, red.) razen, rijdt Maldegem Cycling Team de versie voor amateurs. Maar ook later op het jaar staat er bij de wielervereniging veel leuks op het programma. “Eind april trekken we op trainingsstage naar het Spaanse Calpe”, zegt bestuurslid Michaël De Pré. “Verder trekken we eind september op vierdaagse naar Ortho, een deelgemeente van La Roche-en-Ardenne, en organiseren we eind januari 2023 in samenwerking met de LRC voor het eerst onze cyclocross GP Meos.” (Michel Wijne)

Meer info over het Maldegem Cycling Team op www.

facebook.com/MaldegemCT