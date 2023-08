Maïsterplan met veel nieuwigheden: Doolhof nog tot eind augustus voor iedereen, daarna enkel op afspraak

Nog de hele zomer kun je langs de feeërieke Zuiddijk in Damme terecht voor de vijfde editie van Maïsterplan, het doolhof bij de boerderij van Janne Vanderyse en Maxime Vermetten. “Met nieuwe elementen als een pluktuin, een ‘oogsttafel’ en zelfs boerderijkampen voor kinderen evolueren we stilaan naar belevingsboerderij het hele jaar door”, zegt Janne, die net als Maxim haar vaste job opgaf voor dit project.

Even verdwalen tussen de maïsstengels om, na hopelijk niet al te lang zoeken, dan weer te verpozen bij een koel drankje in het midden van een boeiend polderlabyrint. Het kan deze zomer weer langs de Zuiddijk in Damme. Het Maïsterplan is terug. Voor hun vijfde editie zijn organisatoren Janne Vanderyse en Maxime Vermetten, die samen ook het bijhorende landbouwbedrijf runnen, opnieuw bijzonder ambitieus en vernieuwend te werk gegaan.

In drie delen

“Het doolhof is opnieuw een stuk groter geworden en we hebben het in drie delen opgesplitst. Er is een kinderdoolhof en het andere doolhof bestaat nu uit een eerste en een tweede deel. Mensen die het na het eerste deel wel een beetje gezien hebben, kunnen terugkeren naar de bar die in het midden staat opgesteld om dan eventueel later nog het tweede deel ook erbij te doen. Of ze kunnen alles ineens doen ook natuurlijk”, legt Janne uit. “Het doolhof is nog tot 31 augustus elke dag geopend voor het publiek en daarna houden we het nog een maandje open voor evenementen van bedrijven of organisaties, op afspraak dus.”

Janne en Maxime hebben het hele evenement doorheen de jaren echter zo uitgebouwd dat het doolhof waar het allemaal mee begon eerder een deelaspect van een veel grotere beleving geworden is. “We hebben inderdaad grote ambities met het project, in die mate dat Maxim en ik er onlangs onze vaste job (respectievelijk als landbouwingenieur bij een groot bedrijf en in het onderwijs, red.) voor opgeven hebben. “Het is onze bedoeling om op termijn te evolueren naar een belevingsboerderij het hele jaar door. We willen tonen dat eerder kleinschalige, duurzame landbouw het model van de toekomst is”, verduidelijkt Janne. “Met allerlei boeiende belevingen willen we het brede publiek warm maken voor dat idee. Net als de voorbije twee jaren kun je hier aan glamping doen, zowel in iets kleinere als grotere tenten en nu ook met een zogenaamd ‘tiny house’. Nieuw dit jaar is onze biologische‘pluktuin’. Mensen die een abonnement nemen, kunnen zelf groeten en fruit komen plukken en voor mensen zonder abonnement verkopen we ook telkens de oogst van de dag in een winkeltje. Voor wie overnacht op het domein bieden we na het ontbijt, met uiteraard producten van eigen kweek, ook steeds een boerderijrondleiding aan. ’s Avonds is er dan een barbecue met vlees van dieren die we nu ook zelf kweken en ook met onze groenten die we gebruiken. We noemen dit ‘de oogsttafel’. Ook mensen die niet overnachten op het domein kunnen zich daar trouwens voor inschrijven. En om de kinderen nog meer te laten kennismaken met wat een biologische boerderij precies is, gaan we nu ook boerderijkampen organiseren, voor alle ravottende boeren en boerinnen in spe.”

Packraften

En alsof dat nog niet genoeg is, introduceren Janne en Maxime nu ook het ‘packraften’ in Damme. Packraften bestaan uit een combinatie van wandelen, met een opblaasbare boot, en varen op de Damse Wateren; te vertrekken vanop het Zuidervaartje. Het parcours bedraagt 17 kilometer, waarvan 11 kilometer peddelen op vlak, niet stromend water.

Voor alle info en inschrijvingen: https://www.maisterplan.be/