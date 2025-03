Magisch vuurspektakel bij kasteel van Beauvoorde

Omdat de Landelijke Gilde Bulskamp-De Moeren op zoek was naar een warme en sfeervolle vervanger voor de jaarlijkse kerstboomverbranding, werd gekozen voor een betoverende avond vol licht en vuur! “Op zaterdagavond 15 maart tussen 19.30 uur en 20.15 uur wordt er gestart met een sfeervolle lichtjeswandeling langs een betoverend verlicht pad in het historische dorp Beauvoorde. Aan het Chirolokaal in de Vinkemstraat wordt de tocht aangevat. Deze wandeling is voor iedereen toegankelijk, ook rolstoelen en buggy’s. Onderweg wordt er halt gehouden voor een gezellige aperitiefstop om even op te warmen en te genieten van de sfeer”, weet het bestuur. “Daarna volgt het hoogtepunt van de avond, een spectaculaire vuurshow door Moving Fire Arts, tegen het indrukwekkende decor van het Kasteel van Beauvoorde. Verwacht een adembenemende combinatie van vuur, muziek en magie! De avond wordt afgesloten met een heerlijke braadworst en een consumptie, zodat de aanwezigen nog wat kunnen nagenieten van deze bijzondere ervaring”, klinkt het nog. (JTV)

Prijs (show inclusief aperitief, braadworst en consumptie): 18 euro voor volwassenen en 14 euro voor -16-jarigen. Inschrijven door overschrijving naar: BE95 7512 0621 4158. Inschrijven kan ook via landelijkegildebdm@hotmail.com.