Magda Janssens (65) leeft zich helemaal uit in het buikdansen

Magda Janssens (65), gehuwd met Marcel Wouters en moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen, houdt er een niet-alledaagse hobby op na. Ze doet al vele jaren aan buikdansen. “Mensen onderschatten vaak hoe moeilijk dit is, hoeveel spierbeheersing er hiervoor vereist is”, zegt Magda, die in Leke woont.

Magda Janssens startte met buikdansen in 2010 in Oostende en vertelt hoe ze bij deze hobby uitkwam. “Zoals veel vrouwen vond ik mijn buik een probleemzone. Wanneer ik voor de spiegel stond, dacht ik ‘amai die buik, amai die billen’. Maar als ik buikdans voel ik me zelfverzekerd. Je buik en je billen worden strak getrokken, je rug wordt gerecht en je houding wordt fier en mooi”, vertelt Magda.

“Tijdens mijn eerste lessen droeg ik nog een wijde T-shirt. Maar nu jaren later toon ik probleemloos mijn buik die door het dansen platter is geworden. Nu draag ik een harembroek tijdens de les, een pofbroek die de heupen en de buik nog accentueert, die wijd, soepel en licht doorschijnend is. Daar hoort ook een sjaaltje met belletjes bij dat om de heupen wordt gedragen. Als ik deze outfit aantrek, ben ik meteen in de stemming; die kleren trekken de aandacht naar mijn buik terwijl ik dans.”

Spierbeheersing

Magda Janssens ontdekte het buikdansen eerder bij toeval. Haar echtgenoot danst niet graag maar geniet meer van het kijken naar het dansen dan van het dansen zelf. Magda danst graag en keek uit naar een manier om dans en expressie te kunnen doen op haar eentje en dat vond ze in het buikdansen.

Vaak kijken mensen nog wel raar op als Magda over haar hobby vertelt. “Het is een moeilijk onderwerp om over te spreken met kennissen”, geeft Magda toe. “Ik praat er dan ook niet veel over want velen begrijpen het niet altijd. Buikdansen wordt nog vaak geassocieerd met verleiden terwijl het eigenlijk daar niet om gaat. Het is inderdaad wel een sensuele, erotische dans maar dat is niet de reden dat ik ermee gestart ben.”

“Voor mij gaat het puur om het dansen en het beheersen van mijn spieren. Buikdansen draait voor mij dan ook helemaal niet om verleiden, ik doe het voor mezelf. Ik ben ook heel geconcentreerd met mijn lichaam bezig. Mensen onderschatten vaak hoe moeilijk buikdansen is, hoeveel spierbeheersing je nodig hebt om dit te kunnen doen. Het is niet zomaar wat met je kont staan draaien, het is echt werken.”

Kunstvorm

Vooral in het begin was het lastig, haar spieren moesten wennen aan ongekende bewegingen en dat voelde Magda de dag na de les. “Van een tot twee uur les moest ik een paar dagen recupereren, vooral mijn beenspieren hadden te lijden. Buikdansen is een kunstvorm, een zeer technische dans, die veel soepelheid vergt met zowel armen- als benenwerk en speciale heupbewegingen. Heel wat spieren worden op die manier getraind.”

Met opzwepende muziek is de toon meteen gezet. “De muziek neemt je op sleeptouw en zo vergeet je de techniek en geef je je helemaal over aan het dansen.”

Emoties

Een discotheek of hippe fuif zijn aan Magda niet besteed. “Neen, absoluut niet”, glimlacht Magda. “Die moderne dansen, dat zegt mij helemaal niets. Het ballroomdansen is dan weer iets waarvoor je met twee moet zijn en vermits mijn man niet graag danst, is dat uitgesloten. Trouwens dat is helemaal stijf, zonder de kans emotie in je dans te leggen. Dit kan wel bij buikdansen, waar je heel wat emoties in kwijtkunt. Terwijl ik dans, werk ik mijn energie weg, sluit ik mij af van mijn zorgen en de stress rondom mij en laat ik mij meedrijven op het ritme van de muziek.”

“Ik doe ook mee aan verschillende workshops, in Brugge, Gent, Wetteren en onlangs in een show in Zedelgem. Buikdansen is in de eerste plaats zelf genieten van het dansen, buikdansen is een oneindige vorm van vrouwelijkheid!”, weet Magda.