Lustrumeditie Pétanco is meer dan petanquetornooi

De vijfde editie van het petanquetornooi Pétanco in Wevelgem belooft een groot feest te worden. Inschrijven kan helaas niet meer en zelfs de tickets voor toeschouwers zijn zo goed als allemaal de deur uit. Organisatoren ‘De Leeuwen’ willen het evenement bewust klein houden.

“De Leeuwen hebben een kloppend hart voor Wevelgem”, zei Fries Blancke vorig jaar toen hij de vierde editie aankondigde van Pétanco, een evenement dat ondertussen veel meer is geworden dan een petanquetornooi en bijhorende openluchtfuif.

De Leeuwen, die hun roots hebben in ’t Leeuwke en nu in Bar Lionel hun nieuwe stek hebben gevonden, hebben woord gehouden. Eind maart bezorgden ze duizend bezoekers een onvergetelijke Gent-Wevelgem en dit jaar maken ze van Pétanco een nog groter feest. Hoewel het succes hen noopt om de publieke belangstelling te temperen.

“Het wordt een drukke tweedaagse”, beaamt Fries. “In zoverre dat de tickets voor vrijdag en zaterdag, op enkele na, de deur uit zijn.”

Het concept staat als een huis. Op vrijdag is er net zoals vorig jaar Prétanco. De beschikbare plaatsen voor Pétanco waren opnieuw onmiddellijk ingevuld. Wie te laat was met inschrijven, kwam terecht op een wachtlijst.

Laatste plaatsje

Zestien ploegen die zich niet konden inschrijven, strijden op vrijdag 11 augustus voor het laatste, begeerde plaatsje op Pétanco, het tornooi waar het allemaal om draait.

Wie zich daar geen zorgen hoeft over te maken, is Arthur Defrancq. Samen met zijn ploegmakker Lowie Vanhoutte vormt hij het team Francky Dubois. Hij kreeg van de organisatie de toelating om vooraf de petanqueveldjes uit te proberen, een taak die hij vol overgave op zich neemt. “Ik neem al voor de derde keer deel”, vertelt Arthur.

Oefenstage

“Vorig jaar eindigden we zowat laatste. Dat wou ik niet meer zien gebeuren. Toen ik terugkwam van mijn reis naar Korfoe hadden we het plan opgevat om zwaar te trainen voor Pétanco. Het weer viel echter geweldig tegen.”

“We twijfelden echter niet en boekten een oefenstage naar het walhalla van de petanque: de Provence! In Saint-Maxime trokken we naar de Boulodrome, speelden we partijtjes en stalen we met onze ogen de trucs van de profs. We zijn er met andere woorden helemaal klaar voor.”