Lukas en vrienden zijn klaar voor eerste tractoroptocht

De eerste optocht ‘Kortemark Schittert’ trekt op vrijdag 23 december vanaf 18 uur met tientallen tractoren door de verschillende dorpskernen. De tocht start aan de ingang van de Krekemeersen in de Lichterveldestraat en wegens voorspelde slechte weer eindigt de optocht in de loods van de gemeente waar een kerstdorp opgesteld staat.

Lukas Vanthuyne (22) neemt samen met enkele KLJ-leden deel. Hijzelf werkt bij het diepvriesbedrijf d’Arta in Ardooie, maar zijn ouders Dirk en Carine Desot uit de Zandstraat hebben een hoeve waar groenten, aardappelen, graangewassen en vleesvee worden gekweekt.

“De stoet is een initiatief van de landbouwraad in samenwerking met de gemeente”, gaat Lukas van start. “Als KLJ zitten we niet in de landbouwraad, maar toch besloten we meteen met een zevental leden deel te nemen. Ondertussen zaten we nog eens samen met de Landelijke Raad voor de details.” “Het is alvast positief dat alle landelijke verenigingen willen deelnemen”, vindt Lukas.

Kerstdorp

“In buurgemeenten waren er al eerder optochten, maar in Kortemark wordt het de eerste keer,” meent Lukas. “Hoe de tractoren versierd worden, hangt van de eigen creativiteit af. Voor de drie mooist versierde tractoren is er alvast een prijs.”

“Ik hoop dat er veel toeschouwers zullen opdagen voor de stoet die bestaat uit een 50-tal tractoren, want we zijn trots op onze stiel. Ook ik heb alvast interesse om het bedrijf over te nemen. Niet voor niets maakte ik destijds mijn eindwerk over de korte keten.”

(TL/foto GC)