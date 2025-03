“Luisteren en smullen”: unieke belevingswandeling ‘HalfHalf’ met catering op vijf locaties in Wervik

De Dienst Toerisme van Wervik organiseert op zondag 30 maart voor de eerste keer Half Half, een belevingswandeling met verhalenvertellers, muzikanten en heel veel lekkers. Het is meteen ook de smaakvolle opener van het nieuwe toeristisch-recreatieve seizoen. Start en aankomst zijn op Wijndomein Ravenstein op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke. Er worden maximum 200 deelnemers toegelaten.

“Laat je meevoeren op een unieke tocht door het platteland, waar niets is wat het lijkt”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Half Half is een geanimeerde lentewandeling vol verrassende tegenstellingen, verwarring en halve verhalen. De hele waarheid ligt ergens in het midden, al hangt het ervan af waar je de lijn trekt… Via wandelknooppunten en trage, onverharde wegen ontdek je verborgen parels. Onderweg hou je halt op vijf sfeervolle locaties in Kruiseke en Geluwe, waar je verwend wordt met meeslepende verhalen, betoverende muziek en heel veel lekkers. Half Half, dat is driedubbel genieten.”

Florist Geert Pattyn

Er zijn diverse startmomenten en er is keuze uit verschillende tijdsblokken vanaf 10 uur en de laatste om 13.30 uur. Op wijndomein Ravenstein brengen Timothy Volcke en Sven Masschelein een eerste verhaal. “Daarna gaat het naar eventlocatie De Stal in de Klijtstraat, waar het voorgerecht wordt geserveerd”, zegt Kris Deronne, Deskundige Toerisme.

“Florist Geert Pattyn in de Stokstraat in Geluwe is de volgende halte. Daar kunnen de deelnemers wandelen in de tuin, luisteren naar een vooraf opgenomen verhaal en proeven van een soepje. In café Renard in de Vosstraat in Kruiseke wordt dan het hoofdgerecht geserveerd.”

“Geanimeerde lentewandeling vol verrassende tegenstellingen, verwarring en halve verhalen”

Café Renard is helemaal vernieuwd en begint vermoedelijk vanaf juni aan ondertussen al het vijfde seizoen als pop-up zomerbar. Tuinen Cédric Tandt in de Oude Beselarestraat is de voorlaatste halte en daar kan men het laatste verhaal beluisteren. Vervolgens gaat het naar de aankomstplaats Ravenstein. De totale afstand bedraagt 5 kilometer.

“We werken met groepen van 20 à 25 personen”, zegt Kris Deronne. “De totale duur wordt ongeveer 3,5 uur. De inschrijvingen lopen heel goed. Er zijn veel mensen van buiten Wervik ingeschreven en dat stemt ons gelukkig.”

De teksten van de verhalen komen van Björn Leleu en Sofie Blancke.

Deelname kost 45 euro voor volwassenen en 29 euro voor kinderen jonger dan twaalf jaar. “Het is iets prijziger maar men moet zien wat men ervoor krijgt : catering op 5 locaties, van apero tot dessert”, zegt schepen Bossuyt.

Het is die dag ook de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Wielerfans die de finale willen volgen, doen er dus goed aan om vroeg te starten voor Half Half. Inschrijven via www.wervik.be/half-half of aan de balie van de toeristische dienst in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat.

Escaperoom

Begin april vorig jaar opende het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in het deel achteraan de deuren van zijn pop-upescaperoom R.I.P. Philippe. Wegens het succes wordt de escaperoom met een jaar verlengd tot begin november dit jaar. “Vorig jaar haalden we 200 boekingen van gemiddeld zes deelnemers”, zegt Kris Deronne. “En daarmee zitten we boven onze doelstelling”, zegt schepen Bossuyt. Met de escaperoom mikt men vooral op een jong publiek.

100 jaar geleden rolde het eerste pakje Belga van de band in de fabriek van de familie Vander Elst. Speciaal voor deze gelegenheid pakte het Nationaal Tabaksmuseum in de eerste tentoonstellingszaal uit met een kleine thematentoonstelling met het verhaal en enkele unieke objecten over de iconische sigaret. De expo liep tot begin november vorig jaar.

Erfgoed promoten

“Eind augustus openen we in die ruimte een nieuwe tentoonstelling, de inhoud maken we nog niet bekend”, aldus de bevoegde schepen. Het blijft een uitdaging om meer bezoekers uit Komen-Waasten en Noord-Frankrijk aan te trekken. En ook gezinnen met kinderen. “Voor alle duidelijkheid : tabak is wel degelijk ongezond maar hier willen we ons erfgoed promoten en de Franstalige markt is hiervoor een uitdaging”, zegt de schepen van Toerisme. “Tabak is voor onze stad nog altijd een belangrijke speler.”