Lucienne Vanbillemont als winnaar van de jaarlijkse Fietszoektocht van de dienst Toerisme met nieuwe elektrische fiets naar huis

Met de twijfelachtige zomer van 2023 stilaan achter de rug mocht toerismeschepen Alain Lynneel zaterdag de winnaars van de jaarlijkse fietszoektocht, een organisatie van de dienst Toerisme, bekendmaken. Lucienne Vanbillemont mocht als winnaar van de eerste prijs met een mooie elektrische fiets naar huis.

“Onze zomerse fietszoektocht wint elk jaar aan populariteit”, mocht schepen Alain Lynneel in de marge van de prijsuitreiking tevreden vaststellen. “We noteerden 523 deelnemers, die een wedstrijdformulier indienden. Dat zijn er 32 meer dan vorig jaar. In totaal werden meer dan 1.000 van die formulieren opgehaald door Bredenaars en toeristen.”

Leentje Burggraeve en Ludwig Germonprez, die traditioneel de zoektocht in mekaar knutselden, hadden voor deze editie blijkbaar wat medelijden met de deelnemers. “Liefst 429 van hen konden alle foto’s juist situeren. Onze schiftingsvragen waren deze keer dus zeker niet overbodig”, aldus nog de schepen, die Leentje en Ludwig met een attentie bedacht. “Ze hebben ontelbare kilometers afgelegd om deze speurtocht in mekaar te steken.”

Alain Lynneel mocht in de foyer van het MEC Staf Versluys zaterdag ook de vijf winnaars van de zoektocht ’23 verwelkomen. Vijfde werd Dany Haevegeer uit de Driftweg. Christel Van Winnendael uit Melsbroek ging met de vierde prijs lopen. Op plek drie kwam Bart Valcke uit de Populierenlaan en runner up werd Bjorn Vanderwal uit de Reigerstraat.

De elektrische fiets, de hoofdprijs, ging echter mee met Lucienne Vanbillemont naar de Eendenstraat. “Opmerkelijk is dat dit jaar 4 van de top 5 uit Bredene komt”, voegde schepen Lynneel nog toe. “Maar ongetwijfeld hebben ook heel wat toeristen genoten van de zoektocht, die enkele mooie hoekjes van Bredene blootlegde.”

“Het is natuurlijk een mooie prijs maar we hebben eigenlijk vooral deelgenomen omdat het altijd een leuke zoektocht is. Ik heb zelf al een elektrische fiets, maar mijn man nog niet. Deze zal dus zeker goed van pas komen”, besloot Lucienne.