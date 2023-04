Luchtvaartmuseum Wevelgem steekt in nieuw jasje: “Nog meer focussen op de geschiedenis van de luchthaven zelf”

Het luchtvaartmuseum van de Flanders Aviation Society in Wevelgem heeft de voorbije winter een grondige metamorfose ondergaan. Zo wil de vrijwilligersorganisatie nog meer focussen op de historiek van de luchthaven zelf, met een hoofdrol voor de Tweede Wereldoorlog.

Heel eventjes was de voertaal er Italiaans, Adolf Hitler kwam er gutentag zeggen en de piloot die de bom op Hiroshima dropte? Ook die zette er ooit voet op het tarmac. Dat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem een hele geschiedenis herbergt, is voor velen nog een goed verborgen geheim. Daar wil het FAS luchtvaartmuseum in Wevelgem meer dan ooit komaf mee maken.

De hele winter lang werkten de vrijwilligers van de Flanders Aviation Society aan de grondige vernieuwing van het museum. “De geschiedenis van de luchtvaart blijft aanwezig, maar we willen nog meer focussen op de geschiedenis van de luchthaven zelf”, vertelt Harald De Brabander. “De hoofdbrok daarvan situeert zich tijdens Wereldoorlog II.”

In de tentoonstelling zijn een aantal unieke recent verworven stukken te zien. Een opgeviste vliegtuigmotor, bijvoorbeeld, die gelinkt wordt aan Maurice Buchin, een oorlogspiloot die in 1939 instructeur was in de vliegschool van Wevelgem.

Nog een nieuwigheid is het documentatiecentrum. In de loop der jaren bouwde de organisatie namelijk een groot archief op. “Onder meer het levenswerk van Etienne Vanackere vind je hierin terug. Onze leden kunnen zo makkelijker en gratis opzoekingswerk doen. Onze archieven beslaan voornamelijk luchtvaartgeschiedenis van Wevelgem. Dat blijft onze corebusiness. We blijven overigens altijd op zoek naar documenten, foto’s, verhalen en anekdotes.”

Ontdekking

Er blijft altijd iets te ontdekken, dat weten de leden zelf ook. Zo gaf het museumgebouw – een oude bunker – pas kort geleden weer een geheim prijs. “Dertig jaar lang gingen we ervan uit dat het een hospitaalbunker was, maar dat bleek niet te kloppen”, weet Harald. “Bunkerarcheologen achterhaalden aan de hand van een grondplan en 3D-impressie dat het om een zogenaamde Gefechtsstand gaat. De enige nog in België.”

Er staan nu al 300 bezoekers ingepland, maar met de vernieuwde indeling hoopt het FAS luchtvaartmuseum weer een hele hoop nieuwe bezoekers aan te trekken om zo de passie voor luchtvaart te delen. Ook aan volgend jaar wordt daarom al gedacht. “In 2024 is het honderd jaar geleden dat de vliegschool hier startte. Dan richten we een van de ruimtes in alsof je in een leslokaal van toen zit”, klinkt het. (JD)