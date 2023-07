Luchtvaartmaatschappij plant rondvluchten met 75 jaar oude Dakota DC-3: “Mét kijkje in de cockpit”

Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus kan je in Oostende een rondvlucht maken met een DC-3 Dakota vanop de Oostendse luchthaven. Er zijn drie routes en die brengen je langs een afwisselend landschap op een hoogte van 450 meter.

Ooit al eens de kustlijn willen zien vanuit de lucht? Dan is dit het moment. De Koninklijke DC-3 Dakota verzorgt op 19 en 20 augustus unieke rondvluchten. Het gaat om een bijzonder vliegtuig met een rijke geschiedenis van 75 jaar. De DC-3 was trouwens ook het eerste Nederlandse regeringstoestel. Het vliegtuig is in handen van het Nederlandse DDA Classic Airlines.

In cockpit kijken

“We gaan voor een volledige beleving”, klinkt het. “De piloot loopt rond het vliegtuig en vertelt er alles over. Zelfs een kijkje in de cockpit behoort tot de mogelijkheden. De Dakota vliegt op een hoogte tussen de 300 en de 450 meter, zodat het uitzicht door de grote ramen prima is.”

Er is keuze tussen drie routes. De route Brugge-Zeebrugge gaat in 30 minuten via Eernegem, Veldegem, Oostkamp, Brugge, Zeebrugge en Blankenberge, terug naar Oostende in 30 minuten. De route Knokke-Blankenberge gaat in 45 minuten via Eernegem, Aalter, Eeklo, Maldegem, Moerkerke, Knokke, Zeebrugge en Blankenberge en de route Zeeuws-Vlaanderen en de Schelde vliegt over Gent, Terneuzen en Breskens in een uur.