Luc en Pieter Decock uit Zwevegem kronen zich tot wereldkampioenen lukkegooien: “Veel geoefend in de tuin”

In en rond Lo vond zondag de derde editie van de Lukkefeesten plaats. Tijdens het evenement werd ook het wereldkampioenschap lukkegooien georganiseerd. Pieter Decock (43) en Luc Decock (70) uit Zwevegem gooiden het lekkere koekje het verst en zijn de nieuwe wereldkampioenen. Ze vestigden meteen ook een nieuw wereldrecord.

De Lukkefeesten staan traditioneel garant voor veel ambiance, animatie en culinaire verwennerijen met centraal de wereldberoemde lukke van Biscuiterie Jules Destrooper. Ook het wereldkampioenschap lukkegooien stond dit jaar opnieuw op het programma. Het eerste WK vond plaats in 2019, maar door corona kon pas dit jaar een tweede editie worden georganiseerd. De spelregels: zover mogelijk een lukke naar elkaar gooien, zonder dat het koekje breekt of op de grond valt. Voordeel: de gebroken lukken mogen de deelnemers opeten.

Ruim vijftig lukkegooiers, jong en oud, waagden hun kans. Uiteindelijk wierpen Pieter Decock (43) en Luc Decock (70) uit Zwevegem het koekje het verst.

De duo kwam niet onvoorbereid naar Lo afgezakt. “We hebben vooraf veel geoefend in de tuin”, lachen Pieter en Luc. “We zijn heel gedreven. Als we aan iets deelnemen, doen we dat om te winnen. We willen trouwens ook onze coach Hendrik Decock bedanken en onze vrouwen voor de morele steun. We vinden het machtig dat we wonnen en zijn heel gelukkig. Volgend jaar komen we zeker terug.”

Luc en Pieter vestigden met een afstand van 15,40 meter ook een nieuw wereldrecord. Ze verbeterden het vorige record van de wereldkampioenen van 2019, die hun titel niet kwamen verdedigen, met maar liefst 2,20 meter.

De competitie voor kinderen jonger dan 12 jaar werd gewonnen door Jenna Vanbael (10) uit Hooglede met de assistentie van Gerben Nollet (49). Zij wierp het koekje 5,20 meter ver. “We waren hier toevallig voor de fietstocht”, zeggen Jenna en Gerben. “We deden gewoon mee voor het plezier. Leuk dat we wonnen.”

De winnende teams kregen voor hun prestatie een pakket koekjes van Biscuiterie Jules Destrooper cadeau.