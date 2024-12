Luc (57) bouwt voor tweede keer een Kerstbos: “Nu ook met kerststal”

Vorig jaar ontbrak het kerststalletje nog, dit jaar heeft hij niet alleen het kleinste maar ook schattigste exemplaar in huis. Het Kerstbos van Luc Degryse (57) is toe aan een tweede editie en is ondertussen ook flink gegroeid. “We hebben wat tafels moeten verwijderen om het allemaal te kunnen installeren.”

Fan van kerst? Het is een titel die Luc misschien niet helemaal eer aandoet. Voor het tweede jaar op rij pakt hij uit met een unieke en vooral erg bijzondere bezienswaardigheid in Wervik. “Ja, ik hou nu eenmaal van de sfeer en als ik dan toch bezig ben, kan ik het meteen goed doen!” Luc lacht terwijl hij de laatste hand legt aan de nieuwste aanvulling van zijn Kerstbos. “Ik had vorig jaar een ingeving, het ‘zot int gat’ zoals ze dat hier zouden zeggen. Heel wat mensen hebben echt gigantisch veel kerstversiering liggen. Soms zijn het dingen die al in geen jaren meer van zolder zijn gehaald geweest, of dingen die ongebruikt in de doos blijven steken. Online en bij vrienden en familie had ik opgeroepen om dat niet zomaar te laten slingeren. Ze konden het allemaal aan mij geven, en ik zou er een echt bos van maken. Die oproep viel niet in dovemansoren, want in geen tijd stonden hier 7 volledig gedecoreerde kerstbomen.”

De kerstmicrobe nam de bovenhand en Luc besloot om ook dit jaar zijn Kerstbos opnieuw te gaan bouwen. “En ondertussen weten de mensen dat ze bij mij terecht kunnen met hun ongebruikte versiering. Het Kerstbos groeide uit tot 11 bomen hier binnen, één groot exemplaar buiten en dan nog eens een model dat nog niet uitgestald staat. Plaatsgebrek? Neen hoor, ik moet er gewoon nog een poot op installeren want nu kan die niet blijven recht staan.”

Kerststalletje

Het woord is gevallen: plaats. Het Kerstbos werd opgebouwd in Het Meulenhuys, de zaak van zijn partner. “Ik geef toe dat we misschien wat creatief zijn geweest met de invulling. Zo links en rechts moesten wat tafels en stoelen verdwijnen, onder andere ook de meest gevraagde tafel van de zaak. Maar kijk eens wat voor moois je er allemaal voor terug krijgt!”

Vorig jaar liet Luc nog weten dat hij, hoewel er bomen in overvloed waren, hij geen enkel kerststalletje had. “Dit jaar is de situatie volledig gedraaid want ik heb er verschillende weten te bemachtigen. Zo heb ik het kleinste kerststalletje van Wervik in huis maar ook het schattigste. Een kindje kreeg vorig jaar wind van het Kerstbos en besloot om zijn kerststalletje met speelgoedfiguurtjes te schenken. Dat was wel even emotioneel en het spreekt voor zich dat dit exemplaar een centrale plaats in het geheel kreeg.”

Wie zelf het Kerstbos wil gaan ontdekken, kan hiervoor terecht in Het Meulenhuys, aan de voet van de molen. Schrik om het tafereel te missen is niet meteen nodig. “Ik had mezelf voorgenomen om misschien rond begin januari aan de afbouw te beginnen”, grinnikt Luc. “Al moet ik toegeven dat dit toch eerder rond Valentijn zal draaien. Het is zo mooi en je kunt er blijven naar kijken. Trouwens: bezoekers van Het Meulenhuys en het Kerstbos kunnen nog een heerlijk ontbijt winnen ook. Meer dan voldoende redenen dus om de bomen nog niet meteen op te bergen.”