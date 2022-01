Lot van de Nieuwpoortse Reuzenfeesten onzeker door corona

De Kattenstoet in Ieper, die op 8 mei door de Ieperse straten moest trekken, is afgelast en ook de Heksenstoet eind juli in Beselare is verplaatst naar volgend jaar. In Nieuwpoort blijft men hopen dat de Reuzenfeesten zullen kunnen plaatsvinden.

Voor de leden van de reuzengilde Jan Turpijn is het nagelbijten en uiteraard ook heel moeilijk om een en ander te plannen. “Hopen is het enige dat we nu kunnen”, zegt Sanne Rambour, secretaris van reuzengilde Jan Turpijn uit Nieuwpoort. “De Reuzenfeesten zijn een traditie in Nieuwpoort. Heel wat mensen, en wij niet in het minst, kijken er iedere keer weer naar uit, maar het is nu nog koffiedik kijken of ze zullen kunnen doorgaan. We hebben een eerste vergadering achter de rug, maar het is moeilijk om iets te plannen als je niet weet hoe de coronatoestand op dat moment zal zijn en vooral ook hoe de regels zullen moeten worden toegepast. We voorzien opnieuw reuzenspelen op diverse plaatsen in de stad en uiteraard moet de stoet, met apotheose op het marktplein, het hoogtepunt van het weekend worden.”

Aanvragen

Ook voor de reuzengilde Jan Turpijn zijn het sombere tijden geweest. “In normale jaren doen wij met enkele van onze reuzen een uitstap, maar alles werd afgelast. Nu komt er eindelijk opnieuw een beetje licht aan het eind van de tunnel. We hebben een paar aanvragen binnengekregen, onder meer voor Bergen op Zoom, om er naartoe te trekken met Hendrik Geeraert en Karel Cogghe, en een aanvraag voor Puurs om aanwezig te zijn met Jan Turpijn en Jacqueline, maar ook die aanvragen hangen af van wat straks kan en mag. Er zijn ook een aantal leden weggevallen tijdens de coronaperiode, waardoor we nog altijd op zoek zijn naar mensen die onze reus Jan Turpijn willen helpen dragen. Hij weegt maar liefst 750 kg en er zijn 24 dragers nodig om zijn gewicht te kunnen tillen. Daar mensen voor vinden is in coronatijden niet evident”, geeft Sanne mee.

Lange traditie

Nieuwpoort kreeg een tijdje geleden de titel van reuzenvriendelijke gemeente en ook het stadsbestuur hoopt dat de Reuzenfeesten zullen kunnen plaatsvinden. Naast Jan Turpijn beschikt Nieuwpoort over een hele familie reuzen. Daartoe behoren Goliath, Griete, Hendrik Geeraert, Karel Cogghe, Jacqueline, Rosalinde, Puuptje en Crabbe. Deze laatste werd overigens opgedragen aan wijlen burgemeester Roland Crabbe. Nieuwpoort kan terugkijken op een lange reuzentraditie. Uit historische gegevens blijkt dat er in de 15de eeuw al sprake was van een reus. Tijdens het beleg van 1489 was deze het zinnebeeld van heldenmoed van de inwoners van Nieuwpoort. (PBM)

Meer info op www.jan-turpijn.be.