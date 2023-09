Lorenzo en Chesney pakken uit met outdoorkarting

Lorenzo Doolaeghe (27) uit Poperinge en Chesney Logghe (26) uit Ieper organiseren begin oktober een outdoorkarting in Poperinge. “Die beslissing is plots heel snel genomen. Ik denk vooral dat de combinatie van de passie voor karten en het ondernemen, dat wij allebei in ons hebben, de doorslag gegeven heeft”, vertelt Chesney Logghe uit Ieper. Hij is medezaakvoerder van marketing- en eventbureau E.C.M. bv uit Ieper en medezaakvoerder van De Oude Kaasmakerij in Passendale. Samen met Poperingenaar Lorenzo Doolaeghe, zaakvoerder van Westhoek Motors uit Poperinge, zet hij zijn schouders onder de karting.

“Zelf gaan Lorenzo en ik heel vaak karten. Zowel indoor hier in Poperinge, als outdoor op verschillende events binnen en buiten de streek. Gezien we beiden samen ook rally rijden als piloot en copiloot kwamen we veel met sportevenementen in contact. Bovendien ben ik door mijn job gewoon om events te organiseren. En toen we ons begonnen te informeren, hadden we voor we het wisten een vergunning aangevraagd.”

“Ook al klinkt outdoorkarten nogal specifiek. We willen toch een heel breed publiek aantrekken en ook voor de niet-karters heel wat aanbieden. Zo zorgen we ervoor dat er ook naast het circuit veel ambiance is.”

Voor iedereen

De outdoorkarting vindt plaats op een nieuwbouwsite langs de Nederlandlaan in Poperinge, vlak achter de gebouwen van Aviko. “De pop-up karting wordt op zaterdag 7 en zondag 8 oktober georganiseerd. Op vrijdagavond 6 oktober gaan we het circuit officieel laten openen door burgemeester Christof Dejaegher en schepen van Sport Klaas Verbeke een rit te laten rijden. De eerste kartwedstrijd begint dan zaterdagmorgen om 10 uur”, klinkt het.

“Ook het karten zelf willen we voor iedereen toegankelijk maken. Omdat er ook heel vaak ervaren en professionele karters afkomen naar dergelijk event willen we die ook iets uitdagends kunnen aanbieden. Daarom hebben we een ‘endurancerace’ die vier uur duurt en een ‘sunsetrace’ van twee uur die ’s avonds bij zonsondergang gereden wordt. Voor de recreatieve of startende karter hebben we kortere formules zoals een ‘arrive & drive’ van 15 minuten of een ‘grand prix’, een kleine wedstrijd van 30 minuten, voorafgegaan door 15 minuten kwalificatie.” (LBR)

De verschillende formules en prijzen vind je op www.outdoorkartingpoperinge.be.