Lore Orbie deelt met Het Kleilab liefde voor klei

Lore Orbie heeft in Poperinge Het Kleilab opgericht. Ze leert je er alles over klei door middel van initiaties, lessenreeksen en workshops.

“Het Kleilab is in de eerste plaats een atelier waar je terecht kan voor lessenreeksen, workshops en losse initiaties rond klei, keramiek, pottenbakken…”, vertelt Lore Orbie uit de Boeschepestraat. “Los daarvan is het ook mijn eigen atelier om zelf aan de slag te gaan. In mijn derde jaar interieurvormgeving aan het KASK in Gent kreeg ik de keramiekkriebel te pakken. Ik ontwierp in mijn afstudeerrichting meubel & design een groot bord om samen uit te kunnen eten. Tijdens het maakproces kwam ik voor het eerst terecht in een keramiekatelier en leerde ik een fractie van alle mogelijkheden kennen. Ik was op slag verliefd. Na het afstuderen, startte ik de opleiding keramiek- en glaskunst aan het Sint-Lucas. Het was een verademing om de handen uit de mouwen te steken in plaats van enkel maar te ontwerpen op papier. Een passie was geboren en die groeit nog elke dag.”

“Nu ga ik enkele maanden aan de slag om mijn eigen creaties op punt te zetten. Ik stel mezelf als doel om in april een eerste Open Atelier te organiseren. Leerlingen kunnen hun werkplek tonen aan familie en vrienden en curieuzeneuzen zullen kunnen zien hoe zo’n atelier in elkaar zit. Dit wordt ook mijn eerste verkoopsmoment van mijn handgemaakte stukken.”

Ook groepen

De lessenreeksen ‘draaien voor volwassenen’ zitten al tot eind maart volgeboekt. “Na de paasvakantie starten er nieuwe reeksen. Losse workshops en initiaties kunnen eveneens geboekt worden op de website. Ik stel met veel plezier ook groepsarrangementen samen. Alles vindt plaats in Het Kleilab in de Boeschepestraat 30”, weet Lore te melden.

“Van een lessenreeks draaien mag je verwachten dat je na tien lessen de smaak te pakken hebt en zelfstandig eerste potjes kan draaien. De aanzet is gegeven en vanaf dan kan je alleen maar groeien en bijleren. De losse workshops gaan altijd over één specifieke techniek.”