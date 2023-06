Lopen en genieten op achtste Metarelax Ostend Night Run in september: “Spektakel verzekerd voor duizenden deelnemers”

De achtste editie van de Metarelax Ostend Night Run gaat door op zaterdag 23 september. De organisatie van het event, een belevingsloop door Oostende over 7, 14 of 21 km, is in handen van Rotary Oostende Ter Streep, met medewerking van Stad Oostende, Hermes AC en Deweert Sport. Het event werd voorgesteld in de gebouwen van hoofdsponsor Metagenics.

“Uiteraard zorgen we ook nu weer voor enkele vernieuwende elementen”, vertelde de kersverse voorzitter van Rotary Ter Streep, Maarten Wuestenbergs. “De 8ste editie MetaRelax Ostend Night Run blijft een belevingsloop waar duizenden sportieve mensen bij valavond van genieten. Zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwers is spektakel verzekerd. Het 7 km lange parcours is vrij gevarieerd en loopt over de nieuwe wandeldijk, de Langestraat, de vernieuwde Lijnbaanstraat, de Visserskaai, het Bosje, het Petrus & Paulusplein en de kerk. Ook de winkel van sponsor Deweert Sport, aan de Hendrik Serruyslaan, wordt weer opengesteld en er is live muziek en animatie onderweg. Start en aankomst bevinden zich weer op de zeedijk, ter hoogte van de Drie Gapers. De Kids Run (€3) start om 19 uur en om 20 uur wordt de gezamenlijke start voor 7, 14 en 21 km gegeven. Inschrijven kan via de website: 7 km (€13), 14 km (€18) en 21 km (€23).”

Voor goede doel

Dit jaar wordt optimaal ingezet op groepen, verenigingen, scholen en bedrijven. Tientallen deelnemers in dezelfde outfit, dat heeft zeker zijn charme. De Metarelax Ostend Night is ideaal voor een interessante teambuilding. De opbrengst van het event wordt voor een groot deel geschonken aan goede doelen in Oostende: Lizette & Lucien, TEJO Oostende en de Katrol. Nieuw dit jaar is dat de deelnemers zelf een vierde goed doel kunnen kiezen.

Vorig jaar namen 2.600 deelnemers uit binnen- en buitenland deel aan de belevingsloop. Hopelijk valt het weer mee op zaterdag 23 september en wordt het weer een groot succes, een sportieve hoogdag voor Oostende!