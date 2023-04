Loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme in nieuwe handen

Op zondag 23 april is er de achtste editie van Damme-Brugge-Damme. De vzw Run4You die er de voorbije jaren voor instond, gaf de fakkel door aan de vzw Runner’s High. “Het parcours van de 10 kilometer werd aangepast met de bedoeling er echt een wedstrijd voor snelle lopers van te maken.”

Runner’s High is een project van Bruggeling Alexander Diaz Rodriguez. Als loopcoach begeleidt hij atleten naar een bepaald doel met een heel persoonlijke aanpak. Damme-Brugge-Damme is voor hem nu een primeur als organisator. Binnen de vzw wordt hij bijgestaan door Philippe Loosvelt, Nicky Moreel en Thomas Vandille. “We wilden de wedstrijd graag laten voortbestaan. Het is intussen een traditie en deze wilden we niet verloren laten gaan. Zeker voor de atleten die al enkele wedstrijden zagen wegvallen”, stelt Diaz Rodriguez.

Familiedag

Tot vorig jaar bestond Damme-Brugge-Damme uit diverse afstanden. “Wij kiezen bewust enkel voor de 5 km met start om 13.45 uur en de 10 km die om 14.30 uur start. Er is dit jaar geen halve marathon. Puur om budgettaire redenen”, benadrukt Alexander. Voor de kinderen is er wel een leuke grootouderloop van 600 m (start om 14 uur) of een kidsloop van 1.200 m (start om 13.20 uur). “Je kan er dus een gezellige familiedag van maken met voor elk wat wils. Philippe hield zich bezig met de complete papierhandel en de vele vergunningen die nodig zijn. We starten dit jaar vrij kleinschalig om nadien te evalueren en misschien bij te sturen.”

Het parcours van de 10 kilometer omvat lange, goede stukken op vlak asfalt langs minder toeristische trekpleisters. De start is op de Markt in Damme, daarna gaat het over de brug naar links tussen de molen en de vaart richting Brugge, gevolgd door een korte lus in de wijk Sint-Jozef. Van daar trekken de lopers over de Dambrug langs de Brugse rand om uiteindelijk via de velden richting het centrum van Damme te lopen waar de aankomst is voorzien. Ook dit jaar krijgen de deelnemers er een leuke goodiebag met onder andere een lekkere lokale Damse Mokke.

Limiet

Alexander Diaz Rodriguez won de vorige editie van de 10 kilometer. Philippe Loosvelt was toen vierde. Nu blijven beiden, om alles in goede banen te leiden, aan de kant. “De dag zelf kan er niet meer ingeschreven worden. Er is een limiet van 500 lopers met het grootste deel voor de 10 kilometer. Wellicht wordt het voor veel atleten een voorbereiding op de wedstrijd Dwars door Brugge die twee weken later plaatsheeft, op zondag 7 mei.”