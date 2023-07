Live radio in Park Vandewalle in Roeselare

Tot midden augustus maakt De Spil radio vanuit de art-decovilla Vandewalle in de Meensesteenweg. Aan de draaitafel staat Wouter Bossuyt van Tuin der Lusten. “We hopen dat Roeselarenaars met hun verhalen tot bij ons komen.”

Radio Vandewalle ging afgelopen zondag voor het eerst in de ether. Tuin der Lusten, het sociaal-artistieke project van De Spil, bouwde in Villa Vandewalle in het gelijknamige park in de Meensesteenweg een heuse radiostudio die elke zondag tot en met 13 augustus online uitzendt. Voor de eerste editie stond Wouter Bossuyt van Tuin der Lusten achter de draaitafels en de microfoon.

“Onze semi-professionele studio staat opgesteld in de living van de villa aan het grote raam met uitzicht op het park. Luisteren kan dus gezellig in de tuin waar we ook een kleine bar installeerden. Maar je kan ook online luisteren of rustig herbeluisteren via het platform.”

MUZIKALE FAMILIES

“We zullen elke week een ander onderwerp aansnijden. Vorige week was dat reizen. Onder andere Ward Vercruysse, Peter Desmet en Steve Sanders waren te gast om te vertellen welke invloed muziek heeft op hun leven, werk en vooral reizen.”

“Voor zondag ben ik nog op zoek naar bijzondere muzikale familiebanden in Roeselare. Zo komen Joe Barber met zijn dochter plaatjes draaien. Joe was een bekende dj in Roeselare en zijn dochter ging vlotjes in zijn voetsporen. Er is ook Patje Mahieu met zijn zoon Frodo en we hopen nog enkele speciallekes naar het park te halen of op locatie interviews te doen. Daarnaast bellen we ook stadsgenoten op op zoek naar een leuk verhaal.”

“Elke week proberen we ook een andere stem achter de microfoon te krijgen. Zondag is dat Jozefien Degrande, dochter van de Roeselaarse actrice Triene Vanhaverbeke. Ik wil meteen ook een oproep doen. We willen graag voor Radio Vandewalle een team bij elkaar krijgen van enthousiastelingen die de redactie willen versterken of willen presenteren.”

MUZIEK & DIALOOG

“Als dat lukt, hopen we met Tuin der Lusten de radio ook na de zomer aan te houden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een maandelijkse uitzending of online radioprogramma’s op locatie tijdens themadagen of speciale gebeurtenissen in de stad.”

“De aflevering zondag belooft elk geval veel goeds. Of je nu ter plaatse in het park of online of uitgesteld luistert, we hopen dat we deze zomer via dit project de kracht van muziek en dialoog kunnen doen uitstralen”, aldus nog Wouter Bossuyt. (Bart Crabbe)

Radio Vandewalle gaat nu zondag vanaf 14 uur weer in de ether. Luisteren kan online via het platform m.mixcloud.com. In de zoekbalk tik je dan Radio Vandewalle in. Voorbije uitzendingen kunnen ook herbeluisterd worden.