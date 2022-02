Liselot Caura en De Dolle Brouwers werken samen voor biercinema

Na de biertour en bierbox lanceert Liselot Caura (33) uit Oostduinkerke nu de biercinema, met haar onderneming BeerSecret. Daarbij krijg je een zelfgemaakte video te zien, waarin je alles te weten komt over een brouwerij en haar bieren. De vrouwelijke bierkenner ging hiervoor onder meer langs bij De Dolle Brouwers in Esen.

Voor de start van BeerSecret moeten we terug tot in 2016. “Na mijn studies communicatiemanagement bleef ik in Gent hangen, waar ik aan de slag kon op de salesafdeling van een brouwerij. Geboeid om meer over bier te ontdekken, groeide mijn kennis, waarna ik besloot om daar iets meer mee te doen”, begint Liselot Caura.

naar bierbox

“Sindsdien neem ik op mijn ‘biertours’ binnen- en buitenlandse liefhebbers op sleeptouw langsheen lokale bars en brouwerijen, voor een rondleiding en degustatie. Later verlegde ik mijn werkterrein naar Brussel, nadat ik daarheen verhuisd was voor een nieuwe job in een grotere brouwerij. In 2019 besloot ik van mijn bijberoep mijn hoofdberoep te maken en vanaf dan bood ik de tours zowel in Brussel als in Gent aan, alsook in mijn geboortestad Brugge.”

Enkele maanden later brak echter de coronapandemie uit, waardoor Liselot haar goedgevulde agenda zag leeglopen. “In de zoektocht naar een alternatief, hield ik aanvankelijk online tastings en bouwde ik een biercommunity op via sociale media. Na de gratis testproeverijen besloot ik om de betreffende bieren op te sturen naar de deelnemers en zo ontstond de covidveilige ‘bierbox’.”

“In de tweede lockdown, in de winter van 2020, paste ik de samenstelling daarvan aan met zes unieke kerstbieren van evenveel verschillende brouwerijen. Onder meer bij De Dolle Brouwers ging ik toen zelfs langs voor een video. Die toonde ik dan tijdens het interactieve, online event, waarbij je dan ook vragen kon stellen aan brouwer Kris Herteleer”, vertelt ze.

Unieke brouwerij

Sinds kort is er nu dus ook de ‘biercinema’, waarbij je het virtuele brouwerijbezoek dan zelf kan inplannen wanneer je maar wil, al dan niet in combinatie met een bierbox.

“Ik koos destijds voor De Dolle Brouwers, omdat dit een unieke, maar vrij onbekende brouwerij is met een authentieke brouwinstallatie. In hun box zit momenteel hun Oerbier, Arabier en Dulle Teve, desgewenst in combinatie met bieren en een video van brouwerij De Ranke uit Dottignies in Henegouwen. Dit zijn allebei brouwerijen waar veel hedendaagse brouwers naar opkijken, omdat zij met hun speciaalbieren ingingen tegen de lagercultuur die na de Tweede Wereldoorlog hoogtij vierde in ons land”, weet Liselot.

Video van halfuur

De virtuele tours zijn te koop via www.beersecret.podia.com, vanaf 7,5 euro per brouwerij. In het geval van De Dolle Brouwers duurt de video een halfuur. Je leert bij over de geschiedenis van de brouwerij en wat hun brouwproces anders maakt. Daarnaast zie je ook hoe Kris en Liselot samen de bieren proeven en bespreken. De bierboxen kun je dan weer bestellen via www.beersecret.com, voor 32,5 euro. De boxen zijn ook verkrijgbaar bij Dranken Vandewoude in Veurne, of bij drankencentrale Rotsaert in Zedelgem.