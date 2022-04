Lions Club trakteert 2.000 kansarme kinderen en hun ouders op dagje Plopsaland: “We doen meer dan zomaar wat geld uitdelen”

Op zondag 1 mei nodigen de West- en Oost-Vlaamse afdelingen van de Lions Club maar liefst 2.000 mensen uit kansarmoedegezinnen uit naar Plopsaland in De Panne. Het is de allereerste keer dat er zoveel lokale clubs op zo’n grote schaal samenwerken. “Voor veel kinderen is dit een unicum. Zo proberen we echt het verschil te maken”, zegt Sven Devolder (42), coördinator van de familiedag en lid van Lions Club Zwevegem.

Lions Club is een van de grootste serviceclubs in ons land. Onze provincie telt zo’n 26 lokale afdelingen met een kleine 1.000 leden, die samen met 30 Oost-Vlaamse clubs District A vormen. Luc Amez (72) uit Zwevegem mag zichzelf dit jaar gouverneur van dit district noemen. Hij is de man die de Plopsaland-actiedag in het leven heeft geroepen. “Het is de allereerste keer dat de lokale afdelingen van een district op zo’n grote schaal de handen in elkaar slaan”, zegt Luc.

Totaalbeleving

Luc Amez, gouverneur van District A van de Lions Club, samen met coördinator Sven Devolder. © JOKE COUVREUR

Elke club is in zijn regio op zoek gegaan naar gezinnen die heel moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen en voor wie een dagje pretpark onmogelijk is om zelf te financieren. Om die doelgroep in kaart te brengen en te bereiken, deden ze een beroep op allerhande instanties, zoals het OCMW. Uiteindelijk kregen 2.000 mensen niet enkel een toegangsticket voor Plopsaland, maar ook gratis vervoer én een giftcard van 15 euro om in het park zelf te besteden aan een maaltijd of souvenir.

“Het is een totaalbeleving, hé. Voor de meeste van die kinderen wordt dit een unicum”, vertelt Sven Devolder (42), coördinator van het evenement en lid van Lions Club Zwevegem. “Een pretparkbezoek kost tegenwoordig best veel, maar met een toegangsticket alleen kom je er niet. Daarom dat we ook het vervoer voor onze rekening nemen. Tot slot is voor de kinderen een ijsje of knuffelbeer van hun favoriete personage soms even belangrijk als de attracties zelf, vandaar de giftcards.”

Toch is het niet gewoon een kwestie van een zak geld voor hun voeten laten vallen en zich dan terug te trekken. De Lions zullen zelf met 1.000 aanwezigen, bestaande uit leden en hun familie, mee plezier maken op zondag 1 mei en hun gasten begeleiden. “Ik vind het belangrijk dat onze kinderen en kleinkinderen zien waar wij mee bezig zijn. En dat ze vooral beseffen dat niet iedereen opgroeit in een gezin zonder financiële moeilijkheden. We willen hen leren kennen en ons sociaal engageren”, klinkt het bij beide initiatiefnemers.

Dynamische jeugd

Serviceclubs kampen al jaren met een stoffig, stereotiep imago: de typische garde oude, rijke mannen die niet weten hoe de echte wereld in elkaar zit en al nippend aan hun glas peperdure champagne een cheque uitschrijven voor een willekeurig goed doel en zo hun toegang tot de hemel verzekeren. “Eerlijk? Drie jaar geleden had ik exact dezelfde vooroordelen over de Lions”, geeft Sven eerlijk toe, die twee jaar geleden lid werd van de club.

We brengen de noden van de maatschappij in kaart en proberen voor die mensen het verschil te maken

“Nadat ik lid werd, verdwenen die vooroordelen als sneeuw voor de zon. Het zijn stuk voor stuk warme mensen die zich vanuit hun bevoorrechte situatie sociaal willen engageren. Met de afdeling in Zwevegem zetten wij ons bijvoorbeeld structureel in voor de voedselbank, schenken we laptops aan leerlingen die langdurig ziek zijn en online les moeten volgen, ondersteunen we studenten die niet op financiële hulp kunnen rekenen van thuis uit… De Plopsa-actiedag is een hoogtepunt waar we allemaal naartoe hebben gewerkt, maar wij mikken doorgaans op langetermijnprojecten. We brengen heel concreet de noden van de maatschappij in kaart en proberen voor die mensen het verschil te maken. Die aanpak heeft me overtuigd om lid te worden.”

Keerpunt

Sinds enkele jaren bestaan ook de Leo’s, een soort jongerenafdeling van de Lions Club. Die ambitieuze twintigers houden volgens Luc Amez de doorwinterde Lions met hun voeten op de grond: “Zij moeten helpen dat elitaire, patriarchale imago van ons af te schudden, daar geloof ik sterk in. Ze leren ons ook veel bij. Een inzamelactie die bijvoorbeeld 288 euro opbrengt, vinden de Leo’s een succes. Wekelijkse restaurantbezoekjes vinden ze een overbodige luxe, in plaats daarvan gaan ze liever samen zwerfvuil oprapen of bomen planten. Dan zie je de oude garde Lions grote ogen trekken hoor”, aldus de gouverneur.

Sven en Luc geloven sterk in de toekomst en het nut van hun organisatie. “Alle serviceclubs staan nu voor een keerpunt, wij ook”, meent Luc. “Als we onze rol in de samenleving willen behouden, moeten we luisteren naar de jeugd. Welke doelgroepen hebben onze steun nodig? Kunnen we naast het financiële ook op menselijk en sociaal vlak iets betekenen? Daarmee moeten en gaan we aan de slag.”