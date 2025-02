Line-up Beach Festival breidt uit: ook Natasha Bedingfield, Milo Meskens en Emma Bale maken opwachting in Nieuwpoort

Met drie nieuwe namen is de line-up voor het grote Beach Festival-podium compleet. Emma Bale en Milo Meskens zorgen komende zomer voor een mix van bekende en nieuwe hits. En als kers op de taart voegt de organisatie met Natasha Bedingfield nog een absolute headliner toe.

Met haar unieke stem en onweerstaanbare hits kleurde Natasha Bedingfield de jaren 2000. Haar debuut Unwritten (2004) werd een wereldwijde klassieker, geschreven als bemoedigende boodschap voor haar broer. Met knallers als These Words, Pocketful of Sunshine en Soulmate bleef ze de hitlijsten veroveren en haar stempel drukken op de popmuziek.

Verder voegt de organisatie ook Millo Meskens toe aan zijn affiche. Met zijn warme stem, zijn soulvolle gitaar en zijn eerlijke songs veroverde hij de Belgische muziekscene. Hij deelde al het podium met Pommelien Thijs, die ook dit jaar van de partij is.

En ook Emma Bale maakt haar opwachting in Nieuwpoort. Ze begon op 14-jarige leeftijd in The Voice Kids en brak door met haar cover van All I Want, die meteen de Ultratop 50 binnenstormde. Intussen won ze tal van gouden platen, een MIA en vooral miljoenen streams. Hits als Run, Fortune Cookie en Cut Loose tonen haar unieke mix van pop, R&B en elektronica.

De line-up tot dusver Zaterdag 19 juli: Faithless, Alison Moyet, Bart Peeters, Gavin DeGraw, KT Tunstall en Milo Meskens Zondag 20 juli: Goldband, Pommelien Thijs, Natasha Bedingfield, Berre, Snelle en Emma Bale