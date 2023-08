Limited edition Monopoly Waregem vanaf morgen in de winkelrekken: “Spelbord volledig gepimpt naar onze stad”

Vanmiddag werd het gloednieuwe Monopoly Waregem voorgesteld. Het gekende en zeer populaire spelbord werd volledig in een Waregems jasje gestoken. Van deze speciale editie zijn vanaf woensdag 2.000 exemplaren beschikbaar bij de lokale handelaar en via de webshop van Monopoly.

De locatie van de voorstelling vond voor dit uniek project plaats in de trouwzaal van het stadhuis. Spellenontwikkelaar Groep 24 en het Waregemse schepencollege spreken namelijk over een geslaagd huwelijk. “Het resultaat ziet er heel mooi uit, volledig gepimpt naar onze stad”, vertelt schepen Pietro Iacopucci (CD&V). “Dit is perfect voor onze city marketing en bovendien een erg leuk cadeau voor inwoners en streekgenoten.”

Het traditionele kopen en verkopen doe je met deze nieuwste versie van Monopoly niet enkel in de gekende winkelstraten. Op het spelbord kregen verschillende mooie, historische en populaire plaatsen een eigen vakje. “Op die manier tonen we alle aspecten die de stad te bieden heeft, en dat zijn er heel wat”, verduidelijkt Dries Slootmans van Groep 24.

Dure Hippodroom

“Gaande van de Zuiderpromenade en de Hippodroom tot Het Pand en CC De Schakel. Naast tal van gekende locaties uit het stadscentrum bevat het spelbord ook verwijzingen naar de deelgemeentes. Zo zijn de Zavelputten van Beveren-Leie, de Lourdesgrot uit Sint-Eloois-Vijve en De Mote in Desselgem opgenomen in het spel.” Het duurste vakje werd de Hippodroom. “Dat blijft het absolute uithangbord van Waregem.”

‘Stad in Galop’ is de slogan van de Paardenstad. “Waregem staat gekend om zijn grote evenementen, ook die hebben we vereeuwigd in de nieuwe Monopoly-versie. De stations uit het klassieke spel werden vervangen door Pré Congé, Dwars Door Vlaanderen, Waregem Wintert en uiteraard Waregem Koerse. Het volledige spelbord en de doos werden trouwens getekend door Franky Drappier.”

Visvergunning

Ook de Kans- en Algemeen Fondskaartjes zijn in thema. Zo ontvang je tijdens het spel geld door een show te organiseren in De Schakel of moet je betalen voor een visvergunning aan de stadionvijvers. Eerder dit jaar kon er tijdens een poll gestemd worden op de favoriete sportvereniging. Damesvolley Waregem haalde toen zo’n 2.500 van de ruim 12.000 stemmen. “Dat logo werd verwerkt in het vakje van Sporthal De Treffer.”

Monopoly Waregem kent een beperkte oplage van zo’n 2.000 exemplaren. Via www.MONOPOLYSTORE.be/waregem zijn er 250 stuks beschikbaar, de overige spelborden zijn te vinden bij verschillende lokale handelaars. De prijs bedraagt vijftig euro. (LV)