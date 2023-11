Ligweide wordt te weinig gebruikt en verdwijnt

De ligweide naast zwembad De Amfoor wordt een beachvolleybalterrein. Dat maakte schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK) bekend tijdens de gemeenteraad. “Op vraag van onze twee volleybalclubs”, zegt hij. Gert-Jan Hovaere (NVAPlus) kwam tussen over het gebruik van die ligweide. “We stellen vast dat er de afgelopen jaren van de ligweide weinig tot geen gebruik werd gemaakt”, aldus Gert-Jan. “De ligweide is een mooie afgesloten groene zone. We beschikken over een mooie cafetaria en via onze website zetten we mee in op verjaardagsfeestjes met de combo zwembeurt met aansluitend iets om te eten in de horeca. Echter is er daarna niets om te doen voor de kinderen, ook voor de gewone zwemmer of bezoeker. Men kan naar het speelpleintje aan de voetbalvelden, maar dan moet men zich over de parking en tussen de wagens begeven. Iets wat de meeste ouders ten strengste afraden. Het zou fijn zijn moesten we de verdere invulling van de ligweide bekijken en het horecagebeuren ondersteunen door in die zone wat extra speelbeleving te plaatsen. Dan denken we bijvoorbeeld aan een trampoline in de grond of een schommel. Deze kost is beperkt, maar wel met een positieve invloed op het zwemgebeuren. We vragen de meerderheid om op korte termijn extra budget vrij te maken om extra kleine speelbeleving zoals een trampoline te voorzien. Nog voor de zomervakantie.”

Geen trampoline

“Er zijn geen cijfers over het gebruik van de ligweide”, zegt schepen Jürgen Deceuninck. “Het beachvolleybalterrein komt waar nu al die netten staan. Het voorzien van speeltoestellen is niet aan ons. Er ligt trouwens kortbij een speelterrein. Ik vind het zeer spijtig dat er bijvoorbeeld geen trampoline komt, dat kost maar 300 à 400 euro voor alle kinderen van onze gemeente”, reageert Hovaere. Geen realistisch cijfer volgens burgemeester Ward Vergote. “De keuring alleen zal 300 à 400 euro kosten”, liet hij horen. “Op vraag van veel mensen hebben we onlangs twee zitbanken geplaatst aan het speelterrein.” (EDB)