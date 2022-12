Lieve De Bley wint quiz ‘De Slimsten van Oudenburg’

Ter gelegenheid van de Vlaamse Seniorenweek organiseerde de quizclub van LDC Biezenbilk een Oudenburgse quiz. Een 40-tal deelnemers namen de uitdaging aan.

Dankzij deze quiz leerde iedereen veel over haar/zijn stad bij en ontdekte talrijke verborgen plekjes. Lieve De Bley won de felbegeerde beker en mag zich een jaar lang de Slimste van Oudenburg noemen. Iedere derde woensdag van de maand is er trouwens een leuke quiz in het lokaal dienstencentrum. Iedereen gaat naar huis met een geschenk. Quizleider Robert Dhondt en jurylid Eric Barremaecker leiden alles in goede banen.