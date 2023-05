Liesbeth en Brecht openen opnieuw pop-up zomerbar De Komeere: “Taart en koffie met zicht op kerktoren van Haringe”

De pop-up zomerbar van Liesbeth Lietaer en Brecht Vandenberghe opent opnieuw op zaterdag 27 mei. In de voortuin van hun beschermde vakwerkwoning uit 1634, Haringeplein 5, serveren ze koffie en taart onder de kerktoren van Haringe. Met hun concept De Komeere verzorgen ze ontbijten voor particulieren en groepen.

In de voortuin van Haringenaars Liesbeth en Brecht kan je weer genieten van heel wat lekkers. Het koppel woont met hun kinderen Leon en Phil onder de kerktoren in hartje Haringe in een beschermde vakwerkwoning uit 1634.“Al onze hartige hapjes komen ook van producenten in de buurt. Dit jaar hebben we ook de Poperings Mazarinetaart volgens het aloude recept van bakkerij Sansen. Deze maak ik natuurlijk niet zelf”, zegt Liesbeth. “We serveren ook enkele nieuwe biertjes zoals het Haringse Orgelbier. Bij mooi weer organiseren we ook ontbijtbuffet. We hopen dit twee keer per maand te kunnen doen. Telkens op zondag. Nu nog hopen op mooi weer.” De pop-up zomerbar is telkens op zaterdag en zondag geopend.

Ontbijtpakketten

Haringenaars Liesbeth Lietaer (42) en Brecht Vandenberghe (38) begonnen in de zomer van 2021 met De Komeere. Ze bieden ontbijtpakketten aan met streekeigen producten, aangevuld met zelfgemaakte lekkernijen. Tijdens de zomermaanden koppelen ze de pop-up zomerbar aan het concept van De Komeere. De pop-up is een leuke tussenstop voor wie te voet, met de fiets of met de auto langs Haringe passeert. Er zijn ook voldoende parkeermogelijkheden voor de auto. ‘Komeere’ is een West-Vlaams dialectwoord en het verwijst naar een dame die graag roddelt.