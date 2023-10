Liesbet (43) en Jochen (42) laten kinderen tot rust komen tussen pony’s: “Genieten van een mooie wandeling”

In de Zepestraat in Wulvergem baat Liesbet Van Eetvelt (43) samen met haar partner Jochen Vincent (42) en de tweeling Jana en Jules (13) sinds kort de Ponyweide uit, een plek waar kinderen tot rust komen en helemaal zichzelf kunnen zijn. “Het is een project om te genieten van de gezonde buitenlucht en de rust bij onze paarden en pony’s.”

Liesbet groeide op in het Brabantse Meise en leerde tijdens haar studies in Gent haar partner Jochen kennen afkomstig uit De Klijte. Liesbet heeft 15 jaar ervaring als maatschappelijk werkster en werkt nu bij de administratie van Stad Ieper. “Van kleins af ben ik gebeten door de paardenmicrobe, zo werd ik gediplomeerd paardenlesgeefster en kindercoach.”

Op de weide aan de Zepestraat biedt ze nu kleinschalige groepsactiviteiten aan. “Die zijn beperkt tot vier à vijf kinderen, om paarden en paardrijden toegankelijker te maken voor kinderen. We genieten van het samenzijn en ontspannen met het paard. Echt paardrijden en technische vaardigheden komen zeker ook aan bod, maar zijn niet prioritair. Als kindercoach geloof ik in de kracht die elk kind in zich heeft. Ik begeleid het kind graag om die kracht te ontdekken en ook zinvol in te zetten. Rust, zelfkennis en zelfvertrouwen staan centraal.”

Wandelen met pony’s

Voor de opstart van de Ponyweide kreeg Liesbet de nodige hulp van Julie Vanhaeverbe van De Inspiratiepraktijk in Ieper. Op de Ponyweide worden tal van activiteiten aangeboden waaronder verjaardagsfeestjes en wandelingen met de pony’s. “Samen met de pony’s maken we een mooie wandeling van ongeveer 5 kilometer. Nadien sluiten we af met een gezellige babbel of een leuke activiteit op de weide.”

Bijzonder wordt de activiteit van maandag 30 oktober, waarbij de pony’s feestelijk worden opgemaakt. “De kinderen kunnen mooie vlechtjes maken en de pony’s beschilderen in de gekste kleuren. We voorzien ook een hindernissenparcours met pony’s aan de hand. Onze pony’s zijn te klein om bereden te worden, maar een ritje op onze paarden is wel mogelijk.”