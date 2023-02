Liefde is… samen prins en prinses carnaval zijn

Tijdens het Prinsenbal zaterdagavond in Zaal Wellington brachten 1.090 carnavalisten hun stem uit. Feestschepen Maxim Donck kondigde omstreeks 02.30u. aan dat het verschil tussen beide straffe kandidaten slechts 29 stemmen bedroeg en hij kroonde kandidaat Marc Daelman tot Prins Carnaval Groot-Oostende 2023, Marco 1. Zijn vriendin Kjenta Dupont werd twee weken geleden reeds verkozen tot Prinses Carnaval Groot-Oostende 2023 en dat betekent dat Oostende, in navolging van Prinses Bolletje en Prins Spiessens in 1996, opnieuw een prinsenpaar heeft.

De spanning in de overvolle feestzaal was urenlang te snijden. De echte carnavalisten amuseerden zich rot op de dansvloer, maar hier en daar groepeerden jonge fans van beide kandidaten zich in de zaal om zich dreigend te manifesteren. Gelukkig hield de politie een oogje in het zeil om in te grijpen, indien het nodig zou geweest zijn.

Het geduld van de carnavalisten werd danig op de proef gesteld voordat de uitslag bekend werd gemaakt.

“Het verschil was zo miniem dat we drie keer de stemmen hebben herteld”, zegt schepen Maxim Donck. “Uiteindelijk heeft Marco, alias Marco Daelman, voorgesteld door The Blues Brothers, 29 stemmen meer behaald dan zijn tegenkandidaat, Schelpe, alias Kjetil Maertens. Op vrijdag 3 maart wordt hij, samen met zijn Prinses Kjenta, officieel aangesteld op het stadhuis van Oostende. Dan volgt het carnavalsweekend met kroegentocht en popverbranding op vrijdagavond, de kinderstoet op zaterdag en de grote carnavalsstoet en Kloeffenworp op zondag.”

Koninklijke familie

Marco Daelman volgt als Prins Carnaval 2023 in het spoor van zijn ‘koninklijke’ familie. Zijn oma, Viviane Quartier, was tweemaal Prinses Derde Leeftijd Groot-Oostende. Zijn pa, Jimmy Daelman, alias Spoense, was Prins van West-Vlaanderen in 2009 en Prins Carnaval Groot-Oostende in 2013. Zijn oom Franky Daelman, alias Chucky, regeerde als prins in 2004. Zelf werd Marco Jeugdprins Groot-Oostende in 2012.

“Mijn levenswens, carnavalsprins worden in Oostende, gaat in vervulling”, juichte Marco na de proclamatie en de kroning. “Het feit dat ik samen met mijn vriendin Kjenta ook een carnavalsprinsenpaar mag vormen, maakt het feest compleet. Het wordt een ongelooflijk feestjaar, om van te genieten!” (FRO)