Lichtjesparade van Landelijke Gilde trekt opnieuw door Groot-Staden: “Hartverwarmende reacties”

De Landelijke Gilde van Staden organiseert op zaterdag 21 december voor de vijfde keer de Landelijke Kerstparade. Daarbij doorkruist een groep tractoren aangekleed met een originele kerstverlichting alle kernen van Groot-Staden. Dit keer start de parade in omgekeerde richting en wordt eerst Oostnieuwkerke aangedaan. Na de parade vindt een mini-kerstmarkt plaats op de terreinen van de firma Saelens aan de Provinciebaan.

De eerste kerstparade van de Landelijke Gilde werd in 2019 georganiseerd. Het was bestuurslid Ludo Buysse (56) die met het idee voor de parade kwam aandraven. “Ik ben afkomstig uit het Meetjesland, meer bepaald uit Sint-Margriete”, legt Ludo uit. “Sint-Margriete ligt net aan de grens met Nederland. Daar organiseerden de Katholieke Plattelands Jongeren, het equivalent van onze KLJ, een lichtjestocht. Die tocht gebeurde met verlichte tractoren en verliep volgens het concept van een smoefeltocht.”

Overrompeling

“De groep hield daarbij op een aantal plaatsen halt waar iets te eten of te drinken werd aangeboden. In 2017 lanceerde ik binnen het bestuur het voorstel om ook in Staden rond kerstmis een dergelijke tocht met verlichte tractoren te organiseren. Aanvankelijk was er niet echt veel animo rond het voorstel omdat er gevreesd werd dat er niet echt veel inschrijvingen zouden zijn in volle kerstperiode. In 2019 waagden we het er toch op.”

Die eerste editie werd meteen een heel groot succes. De inschrijvingen van land- en tuinbouwers die met hun tractor wilden meerijden liepen heel vlot. Op de terreinen van Voeders Degrave vonden we toen ook vlot een uitvalsbasis waarop de tractoren konden verzamelen. Het publiek kreeg na de parade ook de gelegenheid om er de tractoren te bezichtigen. De reacties van het publiek op de parade waren hartverwarmend terwijl er ook heel wat volk op af kwam.”

“Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Landelijke Kerstparade eenmalig georganiseerd zou worden”, gaat Ludo verder. “Door de enorme bijval beslisten we om voor een tweede editie te gaan. Die kon door de coronacrisis uiteindelijk niet in 2020, maar wel in 2021 plaatsvinden. Ook de opkomst voor de tweede editie overtrof alle verwachtingen. Ook bij de derde editie en bij die van vorig jaar was er bijzonder veel volk op de been.”

“De tweede editie – die net na corona – trok evenwel het meeste volk. Het leek toen echt op een overrompeling. De Landelijke Kerstparade was één van de eerste activiteiten die opnieuw mochten plaatsvinden. Het feit dat de kerstparade een nieuw initiatief is draagt meer dan waarschijnlijk bij aan het succes er van.”

“We hebben overigens weinig tot niets veranderd aan de succesformule. Net als vorig jaar doen we opnieuw alle Groot-Stadense kernen aan, maar dan wel in omgekeerde richting. Omdat de doortocht in Oostnieuwkerke tot nu toe als laatste geprogrammeerd stond, doen we nu eerst die deelgemeente aan. Van daaruit gaat het richting Westrozebeke, De Vijfwegen en Staden.”

Geen vrachtwagens

“Op de parade worden maximaal 60 tractoren toegelaten”, weet voorzitter Ronny Vanderhaeghe (55). “Anders wordt de colonne te lang. Vrachtwagens kunnen om veiligheidsredenen niet langer deelnemen. Ook aanhangwagens laten we om dezelfde reden niet langer toe. Zo kunnen we ons ook makkelijker aan ons tijdsschema houden. Nu al is er een 55-tal tractoren ingeschreven. Inschrijven kan nog tot 19 december. Deelnemen kost 10 euro per tractor, inclusief drankje en eetbon voor leden van de Landelijke Gilde Staden en KLJ Staden. Niet-leden dienen 15 euro neer te tellen en krijgen ook een drankje en een eetbon.”

De deelnemers verzamelen vanaf 16 uur op de parking van de firma Saelens in de Provinciebaan en vertrekken om 17 uur richting Oostnieuwkerke.

Na de parade kan iedereen die dat wenst bij de firma Saelens langskomen om er de tractoren te bewonderen. Er is ook een mini-kerstmarkt met gelegenheid tot het nuttigen van een kerstdrankje- en -hapje.

De toegang tot de Kerstparade is gratis. Meer info op de Facebookpagina van de Landelijke Gilde Staden en via de website staden.landelijkegilden.be.