Leuke prijzen te winnen tijdens wandelzoektocht Rock Torhout

Sinds juni loopt er in het Vrijetijdshuis in Torhout een gratis tentoonstelling over Rock Torhout, dat 25 jaar geleden verdween. Maar er is ook een wandelzoektocht in het stadscentrum, en daarbij zijn leuke prijzen te winnen.

Sinds vrijdag 16 juni loopt de gratis tentoonstelling over Rock Torhout in het Vrijetijdshuis op de Markt in Torhout. Die kon al heel wat kijklustigen lokken. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het legendarische festival verdween en dat weekt heel wat herinneringen los bij de mensen.

Om het gebeuren extra in de kijker te zetten wordt nu ook een wandelzoektocht over het festival georganiseerd. Het gaat om een wandeltocht van 3,8 kilometer lang doorheen het stadscentrum met start en aankomst aan het Vrijetijdshuis. De zoektocht werd uitgestippeld door Patrick Demarest.

Zoek 10 foto’s en win prijzen

Op verschillende locaties hangen oude foto’s van het Rockfestival uit”, zegt schepen van Toerisme Elsie Desmet. “Die plaatsen passeer je als je het parcours volgt dat in het deelnemingsboekje staat. Dat kan je gratis krijgen in het Vrijetijdshuis. In het boekje staan tien foto’s met een letter. Die moet je in de juiste volgorde noteren op het deelnemingsformulier. Wie het deelnemingsformulier binnenbrengt in het Vrijetijdshuis maakt kans op een mooie prijs.”

Het gaat onder andere om petjes, Torhout-bonnen, boeken over Rock Torhout, groentenpakketten van de Elzenhoeve, of bierpakketjes. De winnaars worden bekendgemaakt op 2 september via www.torhoutvandaag.be. De zoektocht kan je nog doen tot 26 augustus. (JH)