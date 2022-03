Lentewandeling in Rollegem ten voordele van De Kindervriend kan weer

Op zondag 13 maart vindt de 26ste lentewandeling van De Kindervriend weer plaats in Rollegem. “Nu er weer wat meer mogelijk wordt wat catering betreft, schakelden we snel”, stelt Kris Neckebroeck van De Kindervriend. “Met vrijwilligers zetten we toch iets op.”

De lentewandeling wordt zoals elk jaar georganiseerd in samenwerking met wandelclub WSK Marke. Er kan gekozen worden tussen afstanden van 8, 13, 16 en 21 km en starten kan vanaf 7 uur tot rond de middag. Voor de tocht van 8 km kan je nog tot 15 uur starten en voor de 4 km kan je nog tot 16 uur de tocht aanvangen.

Wandelen naar Aalbeke

De tochten vanaf 8 km kunnen een stop houden aan café De Labberleute in Aalbeke. “Je kan er naar het toilet gaan en iets drinken. We werken daarvoor samen met Dieter D’Alwein van De Labberleute. De langere tochten komen ook langs de Pontforthoeve, waar we nu ook een beperkt gamma dranken zullen aanbieden. De tocht van 21 km komt er zelfs twee keer voorbij.”

Er wordt gewandeld naar Aalbeke en langs het Preshoekbos, het speelbos, het ziekenhuis, Hoeve Te Coucx en de Libel. Argenta biedt opnieuw een appel en een appeljenever aan bij de aankomst en Croky biedt een zakje chips aan bij de start.

De start en aankomst is in de Kindervriend in Rollegem. Daar zal buiten ook iets kunnen genuttigd worden. “Mochten de voorschriften van de overheid voor voorzieningen versoepelen, kunnen we eventueel ook tafels zetten binnen.”

Coronawandeling

Vorig jaar werd er een coronawandeling door Bellegem uitgestippeld. Die wandeling kon twee maanden gedaan worden. De organisatoren zijn tevreden want ze hadden veel wandelaars. “Er stonden ook heel wat positieve reacties in het gastenboek.” De 1337,23 euro opbrengst die kwam van de steunpaal, giften en sponsoring werd gebruikt voor het kindvriendelijk inrichten van de tuin. (EDB)

Om deel te nemen betalen leden van een wandelfederatie 1,50 euro en niet-leden 3 euro. De opbrengst is voor De Kindervriend.

(EDB – foto EDB)