Lenteshopping van Torhout Handelt lokt meer dan 40 handelaars

In Torhout start over twee weken de lente al. Op zaterdag 4 en zondag 5 maart organiseert het comité Torhout Handelt de vijfde editie van de Lenteshopping, een lustrum. Welgeteld 41 winkeliers en horeca-uitbaters nemen er op beide dagen aan deel.

De happening heeft plaats in samenwerking met het stadsbestuur. Het is de uitgelezen kans om met 10 procent korting in een gezellige sfeer de nieuwe collecties van modezaken te ontdekken en tussendoor van een drankje en een hapje te genieten in de horecazaken. Zowel op zaterdag als zondag zijn de deelnemende winkels open van 10 tot 18 uur.

Kunstgras en bloemen

“De Lenteshopping spitst zich op de eerste plaats toe op de presentatie van de nieuwe lente -en zomercollecties”, zegt Ann Vanassche, de stedelijke coördinator Lokale Economie. “Elke winkelier kan uiteraard zijn eigen accenten leggen en de beleving in zijn of haar zaak invullen volgens eigen wensen en behoeften. Torhout Handelt heeft net zijn 100ste lid mogen verwelkomen en zorgt voor een kleine attentie voor de klanten onder de vorm van een lekker chocolaatje van Chocolatier Dumon. Om het lentegevoel nog te stimuleren, voorziet het handelscomité bovendien aan de ingang van elke zaak een beetje kunstgras met kleurrijke bloemen. De winkeliers geven in principe 10 procent korting op hun assortiment, maar het staat hen vrij om het aan te pakken zoals ze zelf willen. Hét doel is, naast uiteraard een goede verkoop, om de klanten extra te verwennen.”

De Lenteshopping heeft sinds de prille start in 2018 aan belang gewonnen. Toen nam een 30-tal handelaars deel, nu is de kaap van de 40 overschreden.

Steun vanwege de stad

Torhout Handelt, met voorzitter Nicolas Cool, zorgt samen met de stad voor de promotie. “Lid worden van Torhout Handelt kost voor de zaken in het kernwinkelgebied 250 euro en buiten dat gebied maar 100 euro”, legt Ann Vanassche uit, geflankeerd door administratief medewerker Economie Rik Decoster. “Het stadsbestuur voegt daar dezelfde bedragen nog eens aan toe om de acties mee te ondersteunen.”

Parkeren kan gratis op de randparkings en met blauwe zone op de centrumparkings.