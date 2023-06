Lendelede investeert fors in speelterrein

Onder grote belangstelling werd zopas het compleet vernieuwde speelplein aan het sportcentrum Steuren Ambacht officieel opengesteld.

Niet alleen werden alle speeltoestellen vernieuwd maar er werd ook een nieuw gebouw opgetrokken voor dubbel gebruik (voetbal en speelpleinwerking). We kregen enige toelichting door de burgemeester. “De nood aan bergingsruimte en een vergaderruimte was bij de voetbalclub KFC Lendelede heel groot. Ook de speelpleinwerking Jakkedoe was vragende partij voor een bergingslokaal. De komst van het nieuwe gebouw helpt beide verenigingen uit de nood. Met het optrekken van een nieuwe gebouw op de terreinen van het speelpleintje is een bedrag gemoeid van 80.000 euro. Tezelfdertijd werd ook de bestaande afsluiting van het speelplein vervangen. Prijskaartje 6.500 euro.”

Speeltoestellen

Op het speelterrein zelf werden enkele oude speeltoestellen weggehaald en werden de nodige omgevingswerken uitgevoerd. Zo werden de oude boordstenen en houten palen rond de zandbak weggehaald. Begin juni werden vier nieuwe speeltoestellen geplaatst. De nieuwe toestellen zijn een boomhut, een zitplaats voor tieners, een zandspel en een combinatietoestel van klimmen en glijden in de zandbak. Kostprijs 44.410 euro. Ook aan de animatoren werd gedacht. Zij starten de zomer in een nieuw jasje. Zij krijgen een nieuwe outfit aangepast aan de huisstijl van de gemeente. Voortaan zijn ze best herkenbaar aan hun blauwe trui en T-shirt met op de achterzijde de print van de nieuwe mascotte, een draakje. Er wordt intussen door de technische dienst nog bekeken in welke mate de bestaande materiaalcontainers kunnen omgebouwd worden tot een kasteel. Kortom alle investeringen zijn goed voor en investering van 131.000 euro. (CLY)