Leieloop in een uniek kader

Een kwart, een halve, maar geen volle marathon meer. De organisatoren van de Leieloop willen wel alle lopers een sfeervolle looptocht laten beleven op zondag 24 september. In de natuur, met hier en daar een aparte uitdaging zoals een Hill Challenge of een ‘wedstrijd in de wedstrijd’.

Dit jaar organiseert het team van Alpro Leiemarathon geen marathon meer, en dat is voor het eerst sinds in 2006 De Leiemarathon op de septemberkalender verscheen. “Dat is zo”, bevestigt voorzitter Timon Dejonghe. “Het grote tekort aan seingevers heeft ons gedwongen om geen volledige marathon meer te organiseren. De sfeer primeert echter, en in die zin hebben we het parcours volledig herzien.”

Hill Challenge

De essentie blijft ‘lopen langs de Leie’, in de rust van de natuur. Er zijn vier afstanden, alle starten en eindigen ze in de Lauwestraat. De Kidsrun begint om 13.30 uur – er zijn verschillende leeftijdscategorieën – en loopt tot aan de Leiebrug en terug. De 5 kilometer volgt een gelijkaardig parcours als vorig jaar, met start om 14.20 uur. Tien minuten later starten de kwart- en de halvemarathonlopers. Het tweede deel van hun parcours loopt op Lauws grondgebied nadat ze de Leiebrug over hebben gelopen. Onderweg is er de ‘Hill Challenge’, een klimmetje van ongeveer een kilometer waar aparte prijzen te winnen vallen. Zij die de halve marathon lopen krijgen dus tweemaal de kans die heuvel op te stormen.

“Zoals bij de vorige edities moet het vooral een fantastisch loopfeest worden”, vervolgt Timon Dejonghe. “We hopen op 2.000 inschrijvingen. Met ons team van negen medewerkers werken we hier zowat een jaar aan. Daarnaast kunnen we rekenen op 80 vrijwilligers de dag zelf. Naast het parcours is er dit jaar een ‘wedstrijd in de wedstrijd’. Dat is een zone binnen het parcours waar er een aparte tijdsregistratie is voorzien. Zo kan iedere loper nog een aparte prijs winnen.” (LV)

Alle informatie vind je op www.leieloop.be, inschrijven kan nog op 24 september zelf in de Porseleinhallen.