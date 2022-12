Leg eens iets West-Vlaams onder je kerstboom: onze 22 cadeautips

Zaterdag is het al kerstavond, maar je moet ongetwijfeld – net als wij – nog last minute op jacht naar cadeautjes voor onder de kerstboom of om uit te delen op Nieuwjaar. Zoek niet verder! Wij verzamelden 22 West-Vlaamse betaalbare geschenktips. Graag gedaan!

1. Gemotiveerd koersen

Laat ons eerlijk wezen: het leukste aan de koersfiets bovenhalen op zondagmorgen is het welverdiende streekbiertje achteraf. Wie zichzelf en/of zijn kompanen wil motiveren, kan zich een wielerpakje aanmeten van brouwerij St. Bernardus in Watou.

Info: www.shop.sintbernardus.be – Prijs: 49 euro

2. Kraakverse koekjes

Wat is een diner in de eindejaarsperiode zonder ‘lukken’ op tafel? De natuurboterwafels van Jules Destrooper zijn onmisbaar op elke feestdis. Je vindt ze in de klassieke verpakking, maar ook in een feestelijk doosje. Je kan dit jaar ook ‘lukken’ (deels) gehuld in Belgische chocolade verkrijgen.

Info: www.julesdestrooper.com – Prijs: 4,29 euro

3. HoHoHowzeg

Kersttruien zijn in tegenwoordig. Wie een uniek exemplaar wil, kan een kijkje nemen op de webshop van Bère Kleers uit Ieper, dat een ruim assortiment aan West-Vlaamse toppers in huis heeft. Gaande van een trui met ‘Den ul van ’t spel’ tot een T-shirt met de leuze ‘Tgoat nutjes zin’. In één woord: machtig!

Info: www.bere.shop – Prijs: 40 euro

4. Juweeltjes van juweeltjes

De West-Vlaamse Greet Tanghe is na haar studies in Gent blijven plakken en maakt met Fleurfatale al 15 jaar sobere, gestileerde en handgemaakte juwelen met een boodschap. Zo maakte ze met ‘Into the Clouds’ een ode aan de wolken, maakte ze met ‘Interbelle’ een knipoog naar de art deco van weleer, en heeft ze nu met ‘Gusta’ een speelse collectie die linkt naar het werk van Gustave Desmet uit het MSK in Gent, dat 225 kaarsjes mag uitblazen.

Info: www.fleurfatale.be – Prijs: vanaf 36 euro

5. Kluchtige kerstkaartjes

Steven ‘Lectrr’ Degryse, zowat de meest getalenteerde cartoonist van het Europese vasteland, brengt dit jaar een reeks kerstkaarten uit. Dertig daarvan zijn samengebracht in het boek Vrolijk Kerstfeest!. Je kan ze ook apart kopen. Ook de moeite: Lectrr Nucleair, zijn jaaroverzicht in cartoons, en zijn debuutroman Ondanks de ondergang.

Info: lectrr.be – Prijs: vanaf 3 euro

6. Duik in ons Lekkere Westen

We zijn Bourgondiërs of we zijn het niet. Een cadeaubon voor een restaurant is altijd een goed idee. Geen inspiratie? Dan helpt Het Lekkere Westen je probleemloos op weg. Op de site vind je 167 toprestaurants die werken met topproducten van bij ons.

Info: www.visitwestvlaanderen.be/nl/proeven/lekkere-westen-restaurants – Prijs: zelf te bepalen

7. Shot onder de kont

Laat ons eerlijk wezen: alcoholvrije aperitieven zijn niet altijd om over naar huis te schrijven. In het geval van Gimber is dat wel anders. De gemberdrank, ontwikkeld door twee West-Vlaamse ondernemers, biedt een stevige shot gember. Dat is niet alleen gezond, maar ook een stevige opkikker tijdens koude dagen.

Info: www.gimber.com – Prijs: 22,95 euro voor 500 ml.

8. Op de koffie

Geen feestdiner zonder een goede koffie om alles te laten zakken. Grootmoeders Koffie uit Gullegem staat al vier generaties lang garant voor kwaliteitskoffie, met roots aan de oevers van de Leie. Je kan ook capsules en pads kopen.

Info: www.grootmoederskoffie.be – Prijs: vanaf 3,50 euro

9. Wees er als de kippen bij

Veel (moes)tuinliefhebbers denken nu al na over wat ze straks allemaal kunnen doen in de tuin. Wel, voor zo’n – haha – haantje de voorste is ‘Liefde voor kippen’ een aanrader. In dit uitgebreid naslagwerk van Angelo Dorny kom je alles te weten over alle mogelijke soorten en krijg je ook de ultieme verzorgingstips van dé specialist ter zake. Je kan bij hem ook uniek tomaten- en dahliazaad krijgen.

Info: www.angelodorny.be – Prijs: 27,99 euro

10. Een shoppertopper

De provincie West-Vlaanderen recycleerde de promobanners van Agrotopia, de onderzoeksfaciliteit verbonden aan de REO Veiling in Roeselare, die gebruikt werden bij de opening vorig jaar. Het resultaat is de Shoppertopper, een kleurrijke én stevige shoppingbag.

Info: webshop.west-vlaanderen.be/shoppertopper.html – Prijs: 25 euro

11. Dromen van een picknick

Een absolute aanrader voor wie nu al niet kan wachten op de zomer of een warme lentedag. Met een hoevepicknickbon kan je bij één van de 22 West-Vlaamse boerderijen langsgaan, waar je op een rustig groen plekje geniet van een overvolle picknickmand met streekproducten.

Info: webshop.west-vlaanderen.be/hoevepicknickbon-volwassene.html – Prijs: 20 euro

12. Parels van pralines

Hij heeft als West-Vlaams Ambassadeur intussen een opvolger, maar Dominique Persoone blijft als chocolatier onnavolgbaar. Speciaal voor eindejaar vind je bij hem en zoon Julius enkele speciallekes, gaande van een luxueus doosje met zes pralines tot een box met Dominique’s lievelingspralines én een deluxe versie.

Info: shop.thechocolateline.be – Prijs: vanaf 9,25 euro

13. Heuvellandse gin

Kwestie van je gasten te verrassen met een origineel streekproduct. Sinds twee jaar heeft wijndomein Monteberg in Heuvelland een eigen gin, de MGin, gebaseerd op de rode wijn uit 2017. Wijndomein Entre-Deux-Monts ontwikkelde dan weer de Rouge Noir Gin, met kruiden uit de wijngaard. Die laatste kreeg vorige maand de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct.

Info: www.entre-deux-monts.be en monteberg.be – Prijs: 46,50 (Rouge Noir Gin) en 48 euro (Mgin)

14. Voor wie wat kan verzetten…

Brouwerij ’t Verzet uit Anzegem is al een tijdje stevig aan de weg aan het timmeren. Voor de fans hebben de Kameradski, Dokter Rudi, Baby Jesus of Space Cadet geen geheimen meer. Je kan op hun webshop allerlei soorten bestellen, of ineens een beerbox.

Info: www.brouwerijtverzet.be – Prijs: vanaf 2 euro

15. Pret(park) verzekerd

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen al aftellen naar een zonnig voorjaar of de zomer. Geen betere motivatie dan tickets voor een pretpark. Online kan je er reserveren voor Boudewijn Seapark, Bellewaerde Park en

Plopsaland.

Info: www.bellewaerde.be, www.plopsalanddepanne.be, www.boudewijnseapark.be – Prijs: vanaf 32 euro

16. Filmpje kijken

Ondanks het grote aanbod van Netflix, Disney+ en aanverwanten, kan er maar weinig tippen aan een bioscoopervaring. Ze zijn dun gezaaid, de kleinschalige bioscopen in onze provincie, maar ze zijn wel bijzonder gezellig. Ga gerust langs voor een cadeaubon in de Roeselaarse Cityscoop, de Kortrijkse Budascoop, de Brugse Lumière, Cinema Koksijde en Cinema Rio in De Haan.

Info: www.cinemario.be, www.cityscoop.be, www.cinemakoksijde.be, www.buda.be/cinema, en lumiere-brugge.be – Prijs: vanaf 8 euro

17. Fietsen door West-Vlaanderen

Hét cadeau voor de fietsliefhebber! De fietsnetwerkbox bundelt de fietsnetwerkkaarten van de vier regio’s in een handige doos. Als toemaatje vind je in de box een handige en leuke pocket met tien suggestieroutes op de knooppunten van het nieuwe Fietsnetwerk West-Vlaanderen.

Info: shop.westtoer.be/nl/product/fietsnetwerkbox – Prijs: 30 euro (kaarten ook apart te koop voor 9 euro)

18. Oldschool picon

Champagne is voor veel mensen te duur in deze crisistijden. Voor wie geen zin heeft om cava of gin te serveren aan de feesttafel, is een goeie picon misschien wel de oplossing. De populaire aperitief uit de Westhoek is een echte smaakmaker. Een absolute topper is die van Iris Crampe van ’t Hof van Commerce in Stavele. De omweg waard!

Info: www.hofvancommercestavele.be – Prijs: 22 euro.

19. Start to Asem

Zelfzorg is vaak een hol begrip, maar niet voor Evy Gruyaert en Leen Dendievel. De twee dames brachten het afgelopen najaar elk een interessant boek uit, waarbij de focus ligt op de mentale gezondheid. Evy geeft in haar boek Start to feel great allerlei tips mee voor een gelukkig leven en positieve mindset. Leen bracht dan weer het boek Asem opnieuw uit, waar ze afrekent met het taboe op angststoornissen.

Info: www.evygruyaert.be, www.leendendievel.be – Prijs: ‘Start to feel great’ (27,50 euro), ‘Asem’ (21,99 euro)

20. Schijven die blijven

Elpees zijn helemaal terug van weggeweest. Verschillende West-Vlaamse artiesten brengen met de regelmaat van de klok een langspeelplaat uit. Op de webshop van Het Zesde Metaal vind je een uitgebreid aanbod, en ook Yevgueni heeft sinds kort een heruitgave van zijn vorige lp’s gelanceerd. Ook de moeite: de debuutplaten van Riptunes en Bun, de laatste van Warhaus en de single Wat Een Mooie Dag van Mathias Sercu & De Opportuniteiten. De opbrengst van die laatste gaat naar een goed doel.

Info: hetzesdemetaal.be, yevgueni.be, facebook.com/riptune, bun-music.com, warhausmusic.com en wateenmooiedag.be – Prijs: vanaf 15 euro

21. Duik het zwembad in

Of je nu houdt van baantjes zwemmen of plonzen met de kinderen… een bezoek aan het zwembad is altijd een goed idee. Perfect geschenk voor alle leeftijden.

Info: www.uitmetkinderen.be/zwembad/?West-Vlaanderen – Prijs: zelf te bepalen

22. Alles van bie oes!

Last but not least… een abonnement op De Krant van West-Vlaanderen. Zo ben je ineens mee met alles wat in onze provincie gebeurt, en wat ver daarbuiten aan ons gelinkt is. Er zijn verschillende abonnementenformules, op papier en/of digitaal. Kwestie van goed geïnformeerd het nieuwe jaar in te stappen.

Info: www.mijnmagazines.be – Prijs: vanaf 49,50 euro