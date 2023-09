De leerlingen van de klas digitale fotografie van SASK Roeselare stellen van 16 september tot en met 30 september hun foto’s tentoon in de galerie Alfons Blomme in de Ooststraat. De leerlingen werden op sleeptouw genomen door leerkracht Luc Dewaele en werkten het vorige schooljaar rond het thema verlangen. De expositie is te bezoeken op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en dit telkens van 14 tot 18 uur. (BF/foto SB)