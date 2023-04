Leen pakt uit met Lente in de Vlamingstraat in haar Creatief Huis

In het Creatief Huis van Leen Harinck komen kunst, koffie en workshops samen in de Vlamingstraat. Gedurende twee weekends kan je twaalf ambachtsmensen ontdekken tijdens Lente in de Vlamingstraat, een evenement om ambachten in de kijker te zetten. “Het is een gezellige ambachtsmarkt en originele producten worden voorgesteld”, zegt zaakvoerster Leen.

“Na een half jaar – we gingen vorig jaar open in oktober – ben ik zeer tevreden over mijn Creatief Huis. De mensen hebben de weg gevonden naar mijn koffiehuis. Jong en oud komt hier over de vloer en dit maakt mij zo gelukkig”, vertelt zaakvoerster Leen Harinck. “Mensen vinden even een gezellig momentje om te komen genieten van lekkere koffie en thee, en een dagvers gebak. Mijn workshops lopen ook goed. De reservaties lopen telkens mooi vol. Ik kan een mooie variatie van workshops aanbieden en dat valt duidelijk in de smaak.”

Tijdens de eindejaarsperiode was er ‘Winter in de Vlamingstraat’ en nu steekt Leen het evenement in een aangepast jasje. “Na een groot succes van Winter in de Vlamingstraat was het snel duidelijk om een nieuwe editie te maken. Mensen hebben zin in een ambachtenmarkt en dat hebben we toen heel goed gemerkt. Met Moederdag en communie/lentefeest in het vooruitzicht is deze periode ideaal om nieuwe ambachten voor te stellen en natuurlijk worden opnieuw veel mooie, originele kadootjes meegenomen.”

Makers en creatievelingen

Volgende ambachten zullen er zijn: Actino Tine Demol (originele juwelen in katoen), Très Bie_n (terrazzo), Bie Zeno (keramiek en porselein), Hecho a mano: (originele handgemaakte handtassen), Kleijo: (keramiek), Sparkles Stephanie: (originele oorringen, cadeau artikelen en decoratie), Shamir Theia Candles: (handgemaakte kaarsen), Maison Madelon: (glas in lood), Leen Harinck: (plantenhanger in macramé), Adams Art: (wenskaarten), Barbara ID: handgemaakte producten met wilgen) en Mark Bode: (draaiwerk in hout). “Er zijn zeven nieuwe ambachtelijke makers en vijf creatievelingen die terug aanwezig zijn met nieuwe creaties.”