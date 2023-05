Late Night Shopping met inspirerende modeshows op vrijdag 19 mei

Ook dit voorjaar pakt Oostende opnieuw uit met een Late Night Shopping op vrijdag 19 mei. Tijdens deze uitzonderlijke avondopening kan je niet alleen tot 21 uur shoppen bij tal van lokale handelaars, maar wachten je ook verrassende attenties en modeshows. Het moet een avond vol fashion, fun en voordelen worden.

Heel wat winkels uit de centrumstraten blijven op vrijdag 19 mei open tot 21 uur. De Late Night Shopping in Oostende is dé gelegenheid om op zoek te gaan naar de nieuwste trends en tegelijkertijd te genieten van een gezellige sfeer in de stad. Tal van winkels bieden mooie kortingen aan en zorgen voor unieke attenties.

Modeshows

De hele middag kunnen bezoekers genieten van unieke mode-ervaringen terwijl de modellen de nieuwste trends showen. Op verschillende plaatsen in het centrum zullen podia staan, waar tussen 15 en 18 uur elk uur afwisselend modeshows zullen plaatsvinden. Er zullen modeshows zijn in de Adolf Buylstraat, op het Kruispunt van de Wittenonnenstraat en de Christinastraat en op het Kruispunt van de Kapellestraat en de Jozef II-straat.

Vanaf de namiddag valt er heel wat te beleven in de verschillende straten van het centrum. Het thema voor deze Late Night Shopping is (strand)bloemen. Die bloemen keren ook terug tijdens de modeshows. Diverse muzikale optredens en acts zorgen voor de juiste sfeer terwijl je door de winkelstraten loopt.

Samenwerking

De Late Night Shopping is een organisatie van de vzw Centrummanagement, Toerisme Oostende vzw en het Economisch Huis Oostende. Dat blijkt een goede match te zijn. “De Late Night Shopping in het Hemelvaartweekend lokt heel veel bezoekers naar het centrum, die nadien graag nog een hapje gaan eten of iets drinken. Het is dus een mooi initiatief van én voor onze handelaars en horeca”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

“Met een evenement als de Late Night Shopping zetten we Oostende op de kaart als dé Shoppingstad aan Zee. We willen met het Economisch Huis ook de komende jaren verder inzetten op het hippe en trendy imago van Oostende als winkelstad en nieuwe leuke adresjes aantrekken om te gaan shoppen”, voegt schepen van ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) eraan toe. (HH)