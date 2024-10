LASER3000 opent binnenkort derde vestiging in Kortrijk: “Lasershooten is zeker niet voor kinderen alleen”

Thomas Anthoni (36) en Willem van Rijn (29) openen op dinsdag 26 november, na Leuven en Hasselt, hun derde vestiging van LASER3000 in het complex van Kinepolis op Hoog Kortrijk. “Dit wordt de zotste lasershootarena tot nu toe!”

Kortrijk krijgt voor het eerst een lasershootarena, en niet zo maar één. “Deze arena is 400 vierkante meter, in oorlogsthema. Er zijn obstakels, rook- en lichteffecten, en verschillende creatieve constructies zoals een bewakingstoren met schietgaten waar je langs verschillende kanten in kan, een Unimog legervoertuig, barakken met ramen, en een tunnel waar je op en in kan lopen. We doen voor onze arena’s speciaal beroep op graffitikunstenaars uit Frankrijk. Het is echt heel cool en lijkt allemaal echt”, vertelt Thomas.

“We proberen de arena zo te bouwen dat geen enkele plaats ‘goed’ is. Je kan altijd geraakt worden, je bent nergens veilig. Het is de bedoeling om echt actief te spelen, rond te lopen en risico’s te nemen. We voorzien ook enkele leuke foliekes zoals een ogenschijnlijke doodlopende gang, maar met een knop gaat de deur open, of extraatjes zoals jouw schild dat van kleur verandert als je een spion wordt of de lampjes die uitgaan in stealth mode.”

Dankzij de graffitikunst creëert LASER3000 optische illusies van ruimtes © LASER3000

“Lasershooten is een schietspel, een soort real life videogame. Je harnas trilt als je geraakt wordt. Per sessie van 20 minuten – inclusief uitleg en aantrekken van pakken – speel je 12 minuten effectief. Lijkt niet veel, maar mensen onderschatten echt hoe intensief het is. De combinatie van fysiek rondlopen met een geweer en de focus dat je altijd geraakt kan worden, maakt het heel intensief. Mensen die buiten komen, verschieten altijd hoe hard ze erin opgaan.”

Thomas en Willem hopen met LASER3000 iedereen te bereiken boven de zes jaar. “Lasershooten is zeker niet voor kinderen alleen, dat is soms een misvatting. Het is heel toegankelijk voor alle leeftijden. Mijn eigen oma heeft ook al onze lasershootarena getrotseerd en die wordt 90!”

Voor één spel betaal je 11 euro per persoon, voor twee spelletjes 20 euro en voor drie 27 euro. Er zijn ook formules zoals voor verjaardags- en vrijgezellenfeesten. LASER3000 zal zeven op zeven open zijn van 10 tot 22 uur. Voor meer informatie en reservaties kan je terecht op de website laser3000.be/kortrijk.