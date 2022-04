Langemark-Poelkapelle subsidieert straat-, buurt- en dorpsfeesten

Met drie gram tabak en twee lucifers zo lang mogelijk pijproken, je vrouw in de korrewagen stoppen voor een cafékoers, een kampioenschap eiergooien: de leute en het vertier uit de pre-corona-tijd moet terugkeren in Langemark-Poelkapelle. Daarom is de gemeente bereid om feestcomités uit elk dorp een subsidie te betalen, als ze de hele gemeente trakteren.

Burgemeester en schepenen zetten vrijdagnamiddag even de stoelen en tafels buiten en trakteerden enkele medewerkers op taart en koffie in de warme lentezon voor het gemeentehuis. Ze hopen dat de bevolking hun voorbeeld volgt én zetten daar centen tegenover: 150 euro voor een straatfeest, 400 euro voor een buurtfeest en 1.500 euro voor een dorpsfeest.

Reeks voorwaarden

Gratuit is dat geld niet, want er zijn ‘feestelijke’ voorwaarden. “Feest- en kermiscomités moeten iets nieuws of een extraatje organiseren, zoals een bijkomend evenement of kermisdag”, vertelt Laurent Hoornaert, schepen van Feestelijkheden (TOPE 8920) en voorzitter van kermiscomité Poelfeesten in deelgemeente Poelkapelle.

Een andere voorwaarde komt de hele gemeente ten goede: alle inwoners moeten getrakteerd worden. “Onder meer in buurstad Ieper worden alle inwoners een keer per jaar getrakteerd in het kader van een nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Wij subsidiëren nu zulke traktaties, zodat ze in elke deelgemeente kunnen georganiseerd worden. Dat mag een nieuwjaarsreceptie zijn, maar hoeft zeker niet. Het zou fantastisch zijn, als feestelijke initiatieven op die manier navolging krijgen in al onze vijf deelgemeenten”, aldus Hoornaert.

Stilgevallen door corona

In het nieuwe subsidiereglement zitten ook regels om te voorkomen dat de gemeente familiefeesten zou ondersteunen. “Een straatfeest bestaat uit minstens twintig mensen en de subsidie moet aangevraagd worden door minimaal twee personen, die elk op een ander adres wonen en tot in de derde graad geen familie zijn van elkaar”, duidt Hoornaert. “Bij een buurtfeest gaat het om zeker tachtig mensen uit minstens twee volledige straten én een extra feestelijk karakter. Denk aan bijkomende animatie of een speciaal programma. Bij een dorpsfeest gaat het om minimum tweehonderd personen. De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen, zoals affiches, versieringen, materiaal en animatie.”

Langemark-Poelkapelle heeft een rijke kermis- en verenigingstraditie. “Maar door corona viel alles stil. Daarnaast heeft een aantal verenigingen, waaronder Davidsfonds Poelkapelle, atletiekclub Guynemer, Ferm Bikschote, afgehaakt. De mensen hebben er nood aan om elkaar terug te zien en te leren kennen”, besluit Hoornaert. (TP)