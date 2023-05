‘Landscapes Koekelare – Het Lint’ is een gevarieerde belevingstocht met als paradepaardje het oefenloopgravenstelsel in Koekelarebos

Vandaag werd in de mooie landelijke Fransmansgemeente Koekelare het startschot gegeven van ‘Landscapes Koekelare – Het Lint’. Vanaf zondag 14 mei kan iedereen er deelnemen aan ‘Het Lint’. Het is een belevingstocht langs 11 locaties die tijdens de Eerste Wereldoorlog, of in de herdenking ervan, een belangrijke rol speelden. Het project vormt de Koekelaarse invulling van het themajaar Landscapes | Feel Flanders Fields van Toerisme Vlaanderen, Westtoer en Toerisme Westhoek. Paradepaardjes zijn de nieuwe kunstwerken langs het parcours en de blootlegging van het Duitse oefenloopgravenstelstel in Koekelarebos.

“We hebben een belevingstocht ontwikkeld langs 11 locaties rond het thema van het herinneringslandschap”, zegt Jessy Salenbien, schepen van Toerisme in Koekelare. “We starten aan de Duitse Militaire begraafplaats in Vladslo en eindigen aan de Lange-Max-site. In het midden ligt het Käthe Kollwitz Museum. Op elke locatie staat een mooi bord in Cortenstaal met info over wat daar gebeurde. Meer toelichting, foto’s, liedjes en filmpjes kan je vinden in de ErfgoedApp. Er is een gedrukte brochure beschikbaar en voor families met kinderen volgt er een leuke variant van ‘Het Lint’ met vragen en doe-opdrachten waarbij mooie prijzen te winnen zijn.”

Honderden gele lintjes

Honderden gele lintjes in de bomen en aan huizen wijzen de wandelaar of fietser de juiste weg doorheen Koekelare. “We hebben ons geïnspireerd op het bekende lied ‘Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree’ van Tony Orlando en Dawn”, pikt Gerdi Staelens van het Lange Max Museum in. “Daarin vraagt een gevangene om een geel lintje in de boom te hangen als hij thuis nog welkom is bij zijn terugkeer. Als hij aankomt, ziet hij vanuit de bus dat de boom vol gele lintjes hangt. Dit hebben we hier vertaald naar de realiteit. We willen de lintjes in dit project heel expliciet als symbool gebruiken voor verbinding, voor mildheid en voor vrede in deze tijden van polarisering, verzuring en oorlog. Ook de bezoekers zullen een lintje meekrijgen om ergens langs het parcours te bevestigen en zo hun bijdrage te leveren aan het grotere ‘Lint’ dat we doorheen Koekelare willen weven.”

Oefenloopgrachten in Koekelarebos

Langs het traject van 12,5 kilometer (enkele rit) vallen verrassende dingen te ontdekken. Je passeert ook langs nieuwe, tijdelijke kunstwerken van Benjamin Gardin en Klaas Bullynck, die twee verdwenen begraafplaatsen opnieuw op de kaart zetten: op het Pieter Lansensplein (parking De Buidel) en de wijk Leugenboom (site Lange Max). “Een lang gekoesterde droom die met dit project in vervulling gaat, is de blootlegging van het Duitse oefenloopgrachtenstelsel in Koekelarebos”, benadrukken Jessy Salenbien en Gerdi Staelens. “Voorafgaand archeologisch onderzoek toonde aan waar de loopgraven zich precies bevonden. Een klein deel daarvan is nu terug blootgelegd. Meer dan 100 jaar zijn die onder de grond blijven zitten. Het is een unicum dat er vandaag nog een nieuwe WOI-site van dergelijk belang bijkomt. We zijn er fier op en hopen er heel veel bezoekers me aan te trekken.”

Het themajaar Landscapes en ‘Het Lint’ lopen tot eind augustus 2024. Er zullen op geregelde tijdstippen ook gidsbeurten georganiseerd worden. Meer info is te vinden via www.koekelare.be/het-lint. (EV)