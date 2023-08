Landelijke Gilde en Ferm Aartrijke organiseren 35ste landelijke barbecue

Op zaterdag 5 augustus steken de Landelijke Gilde van Aartrijke en Ferm Aartrijke opnieuw de barbecue aan op de hoeve van de familie Callewaert-Vulsteke in de Zeeweg Zuid 7 in Aartrijke.

De 35ste editie van de landelijke barbecue start om 19 uur. Gasten worden verwend met een aperitief, een uitgebreide barbecue met saladbar en om af te sluiten is er een verfrissend ijsje. Volwassenen betalen 18 euro per persoon, kinderen in de lagere school betalen 10 euro.

Kleuters kunnen gratis smullen. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden, via lgaartrijke@gmail.com of bij Adeline Devloo op het nummer 0476 62 18 76 (na 20 uur). Vanaf 3 augustus stijgt de prijs naar 20 euro voor een volwassene en 12 euro voor kindjes.