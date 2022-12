Landelijke Gilde brengt kerstmarkt naar Marktplein

De Landelijke Gilde organiseert op zaterdag 17 december een kerstmarkt. Het Marktplein zal omgetoverd worden in een leuk kerstdorp. Het bezoek van de Kerstman zal niet ontbreken.

“De kerstmarkt is aan de negende editie toe”, vertelt Marnik Algoedt van de Landelijke Gilde. “Om en rond het Marktplein zullen er verkoopstandjes te vinden zijn, waar zestien lokale verenigingen aan mee werken. Iedere vereniging verkoopt iets lekkers. Warme winterse drankjes zullen zeker niet ontbreken.”

“We zijn heel verheugd dat de kerstmarkt na de verplichte coronarust opnieuw kan plaatsvinden. De coronapandemie deed zeker geen goed naar verenigingen toe. Wat extra centjes in hun geldlade zal meer dan welkom zijn. Onze organisatie hoopt dan ook dat deze editie een topeditie mag worden met een talrijke opkomst.”

Kerstworp

Deze kerstmarkt staat voor een deel in het teken van het kind. “Een kerstmarkt is er voor groot en klein en wij vergeten onze kinderen niet. De kinderanimatie zal zeker niet ontbreken. In zaal Damberd, op het Marktplein, kunnen de kinderen genieten van een mooie kerstshow. Voor en na de show zijn er knutselmomenten ingepland.”

De kerstmarkt start om 17 uur en om 18.30 is er de officiële opening, verzorgd door een delegatie vanuit de gemeente Wingene. De koninklijke harmonie Sint-Cecilia verzorgt de muzikale openingsklanken. “De kerstmarkt zal feestelijk geopend worden en de harmonie zorgt voor de ambiance”, gaat Marnik verder. “De Kerstman komt langs en omstreeks 20 uur is er de traditionele kerstworp waarbij gelukkigen naar huis kunnen met een gevarieerde snoepzak.” De gemeente Wingene verleent zijn medewerking aan de kerstmarkt.