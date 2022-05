Lakeside Paradise krijgt eerste Sport Hostel in Knokke-Heist

De Lakeside Paradise Sleep Inn in Knokke-Heist kreeg een make-over… en wordt nu Lakeside Paradise Sport Hostel.

De enige jeugdherberg in Knokke-Heist startte in 2012 als onderdeel van Lakeside Paradise en heeft 64 slaapplaatsen verdeeld over 10 kamers. Nu wordt de jeugdherberg omgevormd tot een Sport Hostel.

“Knokke-Heist staat voor een zee van sport. In onze gemeente kan je meer dan 100 verschillende sporten uitoefenen. Daarom is een Sport Hostel in onze stad een logische aanvulling”, aldus initiatiefnemer en uitbater Frank Vanleenhove. “Lakeside Paradise ligt in het epicentrum van de sportmogelijkheden in Knokke-Heist! Vandaar dat we onze jeugdherberg omvormden tot een echte Sport Hostel, waar uiteraard iedereen welkom blijft! Het gaat om de totaalbeleving en de sfeer, waarbij we ook onze gasten willen doen genieten van de aangeboden sportmogelijkheden.”

Meer dan watersport

“We hebben het dan niet alleen over watersporten. We krijgen fietsers over de vloer die de hele Belgische kust, Noordzeeroute of zelfs Europa doorkruisen… Voetbal- , hockey- en basketbalploegen op stage, zwemteams die bij onze naaste buren van het sportcomplex Sportoase terecht kunnen. Tennis-en padelspelers, wandelaars van de Canadese Bevrijdingsmars, atleten van de Zwin- en halve triatlon en deelnemers aan zoveel andere sportevenementen. Dit alles geeft een hele goede vibe en voldoening en die willen we graag verder uitbouwen.”

Vanwege het uitgebreide sportaanbod is er veel bezoek van groepen zoals zeeklassen, sportclubs die hun competitieseizoen voorbereiden, families, vriendengroepen en bedrijven …. “Voor hen zijn er specifieke arrangementen voorzien en beschikken we over twee polyvalente zalen zodat de privacy van de groep behouden blijft. We bieden bovendien ook eigen fietstochten aan.”

Cable park

“Ook individuele bezoekers, die van over heel de wereld afzakken naar Lakeside Paradise om het cable park te bezoeken, rekenen we tot onze gasten. Onze kabelbaan staat niet voor niets geklasseerd bij de top 10 kabelparken op de wereldranglijst!

Er zijn kamers van 4, 8 en 12 personen. Elke kamer heeft een eigen thema en inkleuring via eigen fotomateriaal van diverse wereldbekende surfspots. Elke bezoeker wordt dus ondergedompeld in een fantastische sfeer en unieke omgeving.”

Hoogste label

Er zijn gemeenschappelijke, maar afzonderlijke douchecabines en toiletten voor dames en heren op de gang, maar ook alle nodige faciliteiten voor mindervaliden. Hierdoor kreeg de hostel van meet af aan het hoogst haalbare kwaliteitslabel A+ toegekend van Toerisme Vlaanderen. Gasten uit de Sport Hostel kunnen ’s morgens opteren voor een ontbijt à la carte aan de Tiki Bar op het terras. Voor groepen +20 personen zijn er allerhande cateringformules uitgewerkt.

Extra troeven zijn de parking tot aan de deur en de onmiddellijke nabijheid van trein-, tram- en bushalte, terwijl het strand en stadscentrum zich bevinden op wandelafstand. Overnachtingen kunnen vanaf 20 euro per persoon.”