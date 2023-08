Lago verwelkomt 5 procent meer ‘binnenzwemmers’ tijdens julimaand

De recreatieve zwembaden van LAGO met in onze provincie vestigingen in Brugge, Kortrijk en Zwevegem, hebben een sterke eerste helft van de zomervakantie achter de rug. In vergelijking met juli 2022 zagen de zwemparadijzen met een groot indooraanbod 5 procent meer recreatieve zwemmers genieten van waterpret in de zwemparadijzen. De twee locaties die focussen op het buitenaanbod, Kortrijk Abdijkaai en Mons, kenden door de kwakkelzomer een terugval in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“Ondanks alles zien we in totaal dus meer zwemmers in onze centra, waarbij meer dan de helft online reserveert en kiest voor rustige momenten. Die ‘corona’-erfenis zorgt er dus voor dat we heel gespreid onze bezoekers ontvangen, wat voor een aangename zwemervaring zorgt”, klinkt het bij Lago.

Op elf verschillende locaties biedt LAGO deze zomer zwemplezier voor jong en oud aan. Tijdens de eerste vakantiemaand doken liefst 233.698 recreatieve zwemmers in een binnen- of buitenbad voor plezier met familie en/of vrienden. In vergelijking met vorig jaar bezochten 2.500 zwemmers méér de verschillende Lago-zwemparadijzen in de maand juli.

Kwakkelzomer

De negen zwemparadijzen die een ruim binnenaanbod hebben, profiteerden van de kwakkelzomer. Waar deze Lago-zwembaden in juli vorig jaar 197.000 recreatieve bezoekers noteerden, klopten ze afgelopen maand af op ruim 208.000, een stijging van meer dan 5 procent.

Voor West-Vlaanderen ziet de stijging er als volgt uit: Brugge +6%, Kortrijk +2,1% en Zwevegem +23,6%. Deze laatste, het kleinere Lago Club Zwevegem, kende met de grootste groei van alle Lago-vestigingen. De twee locaties met een sterke focus op een buitenaanbod, Lago Kortrijk Abdijkaai en Lago Mons, zien het aantal bezoekers terugvallen. Zo verloor Kortrijk Abdijkaai – waar enkel buiten zwemmen mogelijk is – 3.500 bezoekers ten opzichte van juli 2022.

Online

De helft van wie tijdens de zomervakantie zwemplezier opzoekt bij Lago, heeft de toegang online gereserveerd. Het systeem van vooraf reserveren, waarbij je meteen ook een indicatie krijgt van welke momenten drukker of rustiger zijn in het zwembad, blijft dus ook na de pandemie heel populair bij de bezoekers.

“Via het reservatiesysteem kan je perfect zien rond welke tijdstippen al veel mensen een plekje gereserveerd hebben, waardoor je zelf je eigen bezoekmoment kan aanpassen als je de drukte wil vermijden”, zegt Lore Walravens, woordvoerster van Lago.

“Heel veel mensen doen dat ook, waardoor de bezoekers deze zomer opvallend gespreid doorheen de dag arriveren en vertrekken. Bovendien zijn de mensen door hun reservatie ook zeker dat ze binnen kunnen op hun gewenste tijdstip, wat vaak een extra geruststelling is.”

Nooit te druk

“Deze ‘corona-erfenis’ zorgt er dus eigenlijk voor dat ondanks het feit dat we meer bezoekers over de vloer kregen, het zwembad nooit echt als te druk ervaren werd door zowel onze gasten als ons eigen personeel. Daarnaast organiseren we in verschillende zwembaden extra zomeractiviteiten zoals VR-ervaringen tijdens het glijden op de glijbanen of het opbouwen van een waterhindernissenparcours op meerdere tijdstippen die de spreiding van de bezoekers tijdens deze vakantiedagen bevorderen.”