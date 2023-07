LAGO CLUB Zwevegem viert vijfjarig bestaan met speciale zwemactiviteiten en acties

Op zondag 2 juli viert LAGO CLUB Zwevegem zijn vijfjarig bestaan. Het wordt een spetterende dag met allerlei feestelijke activiteiten.

Voor LAGO CLUB Zwevegem wordt het een extra speciaal weekend, want het centrum viert haar vijfde verjaardag. “In die vijf jaar mochten we al 368.000 zwembadbezoekers verwelkomen en leerden 2.700 kindjes er zwemmen bij de WaiWai zwemacademie.”, zegt centrummanager Jaron Baert met enige trots.

Het vijfjarig bestaan wordt op zondag 2 juli gevierd. Het zwembad trakteert haar bezoekers op enkele speciale acties. Zo kunnen kinderen tussen 6 en 10 jaar tussen 9u50 en 10u30 met een echte zeemeerminstaart zwemmen. Waterratten leven zich ook helemaal uit tijdens het estafettezwemmen. De kleinere deugnieten tussen 4 en 6 jaar kunnen deelnemen aan de geweldige WaiWai games.

“Voor de allerkleinsten zijn er activiteiten zoals babyzwemmen en peuterzwemmen voorzien. Van 12 tot 18 uur kun je elkaar uitdagen op de wiggle bridge in het sportbad of roetsj je met z’n allen van de buitenbuikschuifglijbaan. Wie graag langskomt maar het liever droog houdt, kan alle energie kwijt op het springkasteel of genieten van animatie in het Rest-eau-café van 10 tot 14 uur”, vertelt Jaron Baert.

Het feest duurt langer dan enkel op 2 juli want alle vijfjarigen mogen de hele maand juli (op vertoon van eID) gratis zwemmen. Alle niet-vijfjarigen krijgen van zondag 2 tot en met 9 juli 15% korting op alle zwemtickets in de webshop.

(GV)