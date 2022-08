La Braderie komt terug naar het hartje van Avelgem: “Fantastisch om alle mensen nog eens samen te zien”

Avelgem Elk jaar op de laatste zaterdag van augustus is het in Avelgem één groot feest. Vzw 8580 La Braderie organiseert dan in het commercieel hart van de gemeente La Braderie, hét jaarlijks terugkerend feest voor alle Avelgemnaren en daarbuiten. En ook Margriet Hermans is dit jaar van de partij.

In de Kerkstraat worden de terrassen in twee zones opgedeeld. Er zal een familieterras aan Café De Vlashaard en Oné zijn, met onder andere een spectaculair spel voor kinderen. Bij Café Local en De Brasserie zal er een groot terras zijn met een podium vol muziek. Er komt ook een feestpodium in de Stationsstraat. Er zullen natuurlijk ook veel koopjes te doen zijn bij de lokale handelaars. Ook Marijke Locquet (53) wist er veel over te vertellen. Zij is medewerker in de Leonidaswinkel van Avelgem.

“Het leuke aan de braderie is, is dat mensen terug samenzijn. Na de pandemie was dat dringend nodig. Er is dan altijd een leuke en gezellige sfeer in het hartje van Avelgem. Onze winkel bestaat al van in 2005, en ieder jaar doen wij al mee aan de braderie. De handelaars krijgen ook heel veel vrijheid in wat ze willen en mogen doen.”

Subatomic Strangers

Ook muziek zal er niet te kort zijn. Subatomic Strangers, een jonge West-Vlaamse band, zal aanwezig zijn tijdens het grote dorpsfeest. Arne Stroobant (27), de drummer van de band, legde het ontstaan van de groep uit.

“Wij zijn in 2019 begonnen. Dit omdat Nicholas (Vermeersch), gitarist, toetsenist en backing vocal, toen bezig was met een rockproject. Daarvoor zocht hij een zangeres en is toen uitgekomen bij Sharon (Braye), zij is nu ook de lead vocal en toetseniste in de groep. Rock was niet helemaal ons ding, waardoor we iets nieuws zijn opgestart, namelijk Subatomic Strangers. Jonas (Vanelstlande) kenden we eerst niet. Iemand die les gaf aan het conservatorium van Kortrijk had een leerling die een band zocht om in te spelen, en zo hebben we hem leren kennen. Nu is hij de bassist van onze groep. Ik ben ondertussen ook al drie jaar drummer bij Subatomic Strangers.”

Album release

Jonas vertelde ook over La Braderie. “In 2020 hebben wij ons eerste album opgenomen en ons allereerste optreden ooit was vorig jaar tijdens La Braderie in Avelgem. Dit jaar vieren we zo een beetje onze verjaardag (lacht). Wij zijn geen beroepsmuzikanten, maar hebben wel allemaal een muzikale opleiding gedaan. We zijn realistisch, maar het best-casescenario is dat we ooit van de muziek kunnen leven natuurlijk. Al hebben we wel allemaal een plan B. Nu proberen we onze band zo professioneel mogelijk aan te pakken. Zo is het op 17 september is het speciale dag, want dan doen we onze album release in de JC Tranzit in Kortrijk samen met een optreden. Dat wordt spannend, maar ook heel leuk om samen met de groep te doen. Je werkt zo lang aan eigen nummers, en om die dan op zo een manier naar de mensen te kunnen brengen is écht fantastisch.” (ML)